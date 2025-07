Πολ Γκάλαχερ: Ο αδελφός των μελών του συγκροτήματος Oasis κατηγορείται για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις

Για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις κατηγορείται ο μεγαλύτερος αδελφών των Γκάλαχερ του συγκροτήματος Oasis, ο 59χρονος, Πολ Γκάλαχερ.

Η είδηση έγινε γνωστή τη Δευτέρα (28.07.2025), ο άντρας κατηγορείται από την Αστυνομία του Λονδίνου τόσο για βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις όσο και άλλα άλλα βίαια αδικήματα, όπως επιβεβαίωσαν οι Αρχές στο Rolling Stone, εκθέτοντας εμμέσως και τα μέλη των Oasis.

Η έρευνα για τα αδικήματα του Πολ Γκάλαχερ ξεκίνησε το 2024. Επίσης, οι κατηγορείται ακόμα για καταναγκαστική και ελεγκτική συμπεριφορά, ενώ ταυτόχρονα τον βαραίνουν και τρεις κατηγορίες για εκούσιο στραγγαλισμό, δύο κατηγορίες για απειλή θανάτου και επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη του θύματος, δήλωσε αξιωματούχος της Σκότλαντ Γιαρντ.

Ο Πολ Γκάλαχερ, ο οποίος ζει στην περιοχή Ιστ Φίντσλεϊ στο βόρειο Λονδίνο, πρόκειται να εμφανιστεί στο Ειρηνοδικείο του Γουεστμίνστερ στις 27 Αυγούστου 2025.

«Τα αδικήματα αναφέρονται ότι έλαβαν χώρα μεταξύ 2022 και 2024. Μια γυναίκα υποστηρίζεται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

The older brother of Oasis founders Liam and Noel Gallagher has been charged with rape, three counts of sexual assault and other violent offenses, police in Britain confirm to Rolling Stone.



More: https://t.co/pDwKjAne6u pic.twitter.com/x5wyjmaMCZ