Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν για τα σαλόνια και για τα αλώνια, ήταν πάντα αληθινός

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός και στιχουργός Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης συνδέθηκαν με μια μακροχρόνια επαγγελματική και προσωπική σχέση από τα πρώτα βήματα του αείμνηστου καλλιτέχνη, η οποία πέρασε από διάφορες φάσεις στο πέρασμα του χρόνου. Τα τελευταία χρόνια, οι δυο τους δεν είχαν επικοινωνία.

Ο αναπάντεχος θάνατος του καλλιτέχνη, ξύπνησε στον ίδιο αναμνήσεις. Όπως είπε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Happy Day». το πρωί της Τετάρτης (30-09-2026), ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αληθινός: «Γνώρισα τον Γιώργο από τα ξεκινήματα του, τη δεκαετία του ’90. Ήταν αληθινός, γι’ αυτό έγινε αυτό μετά τον χαμό του. Ήταν ένας συνδυασμός λαϊκού τραγουδιστή, ροκ σταρ, μποέμ…

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Ήταν ταυτόχρονα πραγματικά, όπως θα το έλεγε και ο ίδιος, για τα σαλόνια και για τα αλώνια. Καταλαβαίνω ότι ο Γιώργος προσπαθούσε να κάνει πράγματα για τον εαυτό του για να βελτιώσει την καθημερινότητα του», είπε ο ραδιοφωνικός παραγωγός.

Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Αυτό που ‘χει πετύχει η Άννα Βίσση είναι άθλος. Μπράβο της. Θέλω να πω όμως ότι η Άννα ήταν πάντα αυτό. Πολλοί αναρωτιούνται που οφείλεται αυτό και θα δώσω μια διάσταση που δεν την έχει σκεφτεί κανείς. Δεν την έχω δει ποτέ να βαριέται» είπε στην πρωινή εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον Alpha.

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος είχε φιλοξενήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη το 1996 στην εκπομπή του «Μουσικό Express» στον Ant1 Radio, παρουσιάζοντας τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του τραγουδιστή, όπως τα κομμάτια «Μου λείπεις», «Τελειώσαμε εδώ» και το κλασικό «Φεύγω για μένα».