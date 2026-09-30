O Good Job Nicky ερμήνευσε το «Ποτέ Ποτέ» που έγραψε ο Γιάννης Πάριος για τον Γιώργο Μαζωνάκη και συγκίνησε

Ο Good Job Nicky χάρισε μια άκρως συγκινητική στιγμή στο κοινό, κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Slimane στο Θέατρο Λυκαβηττού, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ποτέ Ποτέ» που είχε γράψει ο Γιάννης Πάριος και είχε τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η προσπάθειά του απέσπασε τα θερμά χειροκροτήματα του κοινού.

Το βράδυ της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, ο Good Job Nicky ανέβηκε στη σκηνή ανοίγοντας τη συναυλία του Slimane. Φορώντας σκούφο και πουλόβερ, ο τραγουδιστής έδωσε τη δική του εκδοχή στο «Ποτέ Ποτέ», που έκανε επιτυχία ο Γιώργος Μαζωνάκης το 2015. Η επιλογή του κομματιού είχε βαθιά συναισθηματική αξία, καθώς τη μουσική και τους στίχους του έχει γράψει ο πατέρας του, Γιάννης Πάριος.

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Όταν ο Good Job Nicky άρχισε να ερμηνεύει το «Ποτέ Ποτέ» συνοδεία μόνο ενός πιάνου, το θέατρο «λύγισε». Η ατμόσφαιρα ήταν καθηλωτική, με το κοινό να ξεσπά σε παρατεταμένα χειροκροτήματα και να τραγουδά μαζί του κάθε στίχο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα βίντεο από τη στιγμή εκείνη έγιναν αμέσως viral, με εκατοντάδες θαυμαστές να τον αποθεώνουν για την ευαισθησία και τον σεβασμό της ερμηνείας του.

Η σχέση του Good Job Nicky με τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν βαθιά καλλιτεχνική και γεμάτη αμοιβαίο σεβασμό. Λίγες ημέρες μετά τον ξαφνικό χαμό του μεγάλου ερμηνευτή, ο νεαρός τραγουδιστής είχε ξεσπάσει σε δάκρυα σε προηγούμενη live εμφάνισή του.

Με την εμφάνισή του στον Λυκαβηττό, ο Good Job Nicky έκλεισε έναν κύκλο τιμής, συνδέοντας το ταλέντο του πατέρα του με την αθάνατη μουσική κληρονομιά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δύο καλλιτέχνες είχαν μοιραστεί τη σκηνή του «The Voice», χαρίζοντας στο κοινό ένα μοναδικό ντουέτο. Ήταν η πρώτη φορά που ο Good Job Nicky δέχτηκε να τραγουδήσει ελληνικό στίχο (ερμηνεύοντας τον «Αύγουστο» του Νίκου Παπάζογλου), μετά από παρότρυνση του ίδιου του Μαζωνάκη.