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Η Μόνικα Μπελούτσι στα 62: Μία διαχρονική femme fatale

Η Μόνικα Μπελούτσι
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Διάσημη Ιταλίδα ηθοποιός, μία femme fatale, ένα πρώην Bond Girl, μοντέλο και μούσα, που έχει εκπροσωπήσει με επιτυχία κορυφαίους οίκους όπως Cartier, Dior και Dolce & Gabbana. Η Ιταλίδα Μόνικα Μπελούτσι κλείνει σήμερα τα 62 και παραμένει σύμβολο διαχρονικής ομορφιάς και μία από τις πιο λαμπερές σταρ του παγκόσμιου σινεμά.

Από ένα μικρό χωριό της Ιταλίας στις μεγαλύτερες πασαρέλες του κόσμου, από τη «Μαλένα» και το «Matrix» μέχρι τον Τζέιμς Μποντ. Η Μόνικα Μπελούτσι αποφάσισε ακόμα και να αναμετρηθεί με τη Μαρία Κάλλας στο Ηρώδειο και μάγεψε. Ένα αδιαμφισβήτητο sex bomb με ιταλικό ταμπεραμέντο και χυμώδεις καμπύλες που τελικά απέδειξε ότι είναι πολλά παραπάνω από όμορφη.

Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1964, στο Τσίτα ντι Καστέλο της Ούμπριας, γεννήθηκε ένα κορίτσι που έμελλε να γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες Ιταλίδες στον κόσμο.

Σήμερα, στα 62 της, η Μόνικα Μπελούτσι έχει πίσω της περισσότερες από τρεις δεκαετίες καριέρας στη μόδα και τον κινηματογράφο, αμέτρητα εξώφυλλα, μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές κινηματογραφικές εμφανίσεις της εποχής της, δύο γάμους, δύο κόρες, μεγάλους έρωτες και μια διαδρομή που δεν σταμάτησε ποτέ να αλλάζει.

Η Μόνικα ήταν μοναχοκόρη. Από μικρή είχε καταλάβει ότι η ζωή που έβλεπε γύρω της δεν ήταν αρκετή για εκείνη. Διάβαζε πολύ, κλεινόταν στο δωμάτιό της και ονειρευόταν να φύγει από την επαρχία.

Πέρασε στη Νομική του Πανεπιστημίου της Περούτζια, όμως στα πρώτα χρόνια των σπουδών της άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι η δικηγορία δεν ήταν ο δρόμος που ήθελε να ακολουθήσει. Ήθελε να γίνει μοντέλο.

Το 1988 υπέγραψε με το Elite Model Management και μετακόμισε στο Μιλάνο. Πολύ γρήγορα έγινε ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στη χρυσή εποχή των supermodels. Dior, Dolce & Gabbana, Cartier, φωτογραφήσεις με κορυφαίους φωτογράφους, εξώφυλλα διεθνών περιοδικών, εμπορικές συμφωνίες με πολυεθνικά brands.

Οι Dolce & Gabbana ήταν από τους πρώτους μεγάλους ιταλικούς οίκους που διέκριναν τη δυναμική της.

Ενώ όλοι έβλεπαν ένα από τα πιο όμορφα μοντέλα της εποχής, εκείνη διάβαζε λογοτεχνία, θέατρο και φιλοσοφία και σκεφτόταν το επόμενο βήμα. Ήθελε να γίνει ηθοποιός.

Προβολή της ταινίας "Μαλένα" και βράβευση της ηθοποιού Μόνικα Μπελούτσι / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Από τις πασαρέλες στον κινηματογράφο

Το πέρασμα στην υποκριτική δεν ήταν εύκολο, ειδικά για μία τόσο όμορφη γυναίκα. Άλλωστε, η ομορφιά της λειτουργούσε ταυτόχρονα ως πλεονέκτημα και ως παγίδα. Οι πρώτες κινηματογραφικές εμφανίσεις της ήρθαν στις αρχές της δεκαετίας του ’90, μεταξύ άλλων στον «Δράκουλα» του Φράνσις Φορντ Κόπολα.Το 1996, στα γυρίσματα του L’Appartement, γνώρισε τον Βενσάν Κασέλ, τον άνθρωπο που θα γινόταν ο δεύτερος σύζυγός της.

Η μεγάλη καταξίωση ήρθε με τη «Μαλένα» το 2000. Η Μπελούτσι υποδύθηκε τη μυστηριώδη και εκθαμβωτική γυναίκα μιας μικρής σικελικής κοινωνίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και έγινε διεθνές σύμβολο.

Δύο χρόνια αργότερα ήρθε ο «Μη αναστρέψιμος» του Γκασπάρ Νοέ, μια από τις πιο σκληρές και αμφιλεγόμενες ταινίες της καριέρας της με τον εννιάλεπτο άγριο βιασμό της στην οθόνη.Η ερμηνεία της στην ταινία απέδειξε ότι πίσω από το πρόσωπο της femme fatale υπήρχε μια ηθοποιός πρόθυμη να αναμετρηθεί με εξαιρετικά δύσκολους ρόλους.

Η ίδια η Μπελούτσι είχε πει ότι δεν κατάφερε ποτέ να δει ολόκληρη τη σκηνή του βιασμού στην οθόνη.

Ακολούθησε η Περσεφόνη στο Matrix Reloaded και το Matrix Revolutions, η Μαρία Μαγδαληνή στα «Πάθη του Χριστού» του Μελ Γκίμπσον και δεκάδες ακόμη ρόλοι την καθιέρωσαν ως μία από τις ελάχιστες Ιταλίδες ηθοποιούς που κατάφεραν να αποκτήσουν πραγματικά παγκόσμια αναγνωρισιμότητα.

Το 2015, στα 50 της, έγινε το μεγαλύτερο σε ηλικία Bond girl στην ιστορία του, υποδυόμενη τη Λουτσία Σιάρα στο Spectre.

Ήταν άλλη μία στιγμή που η Μπελούτσι έδειξε ότι δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τους κανόνες που έλεγαν στις γυναίκες μέχρι πότε επιτρέπεται να είναι σέξι, επιθυμητές ή πρωταγωνίστριες.

ΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ "ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ,ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ" ΣΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ
ΜΟΝΙΚΑ ΜΠΕΛΟΥΤΣΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ "ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ,ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ" ΣΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/ EUROKINISSI)

Όταν δημοσιογράφος τη ρώτησε αν έχει επίγνωση του πόσο ακαταμάχητα σέξι είναι, εκείνη απάντησε:

«Είμαι ντροπαλή. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα είχε συμβεί αν δεν ήμουν;»

Για χρόνια οι επικριτές της υποστήριζαν ότι η εμφάνισή της επισκίαζε τις υποκριτικές της ικανότητες. Εκείνη, αντί να προσπαθήσει να αποδείξει ότι δεν είναι αυτό που βλέπουν οι άλλοι, χρησιμοποίησε την εικόνα της ως αφετηρία για να χτίσει κάτι πολύ μεγαλύτερο.

«Επειδή είμαι όμορφη, όλοι νομίζουν ότι είμαι χαζή. Αλλά είναι σαν μάσκα και πρέπει να τη σπάσεις για να δείξεις ότι υπάρχει κάτι άλλο από πίσω», έχει πει.

Η προσωπική ζωή της Μπελούτσι υπήρξε σχεδόν εξίσου πολυσυζητημένη με την καριέρα της.

Το 1990 παντρεύτηκε τον φωτογράφο Κλάουντιο Κάρλος Μπάσο. Ο γάμος κράτησε περίπου πέντε χρόνια.

Το 1996 γνώρισε τον Βενσάν Κασέλ στα γυρίσματα του L’Appartement. Η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα και το 1999 παντρεύτηκαν με τους δυο σταρ να γίνονται συχνά πρωτοσέλιδα για τις εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί και τις παθιασμένες κοινές σκηνές τους στην οθόνη.

Απέκτησαν δύο κόρες, τη Ντέβα και τη Λεονί.

Μόνικα Μπελούτσι και Βενσάν Κασέλ
Μόνικα Μπελούτσι και Βενσάν Κασέλ / Photo by Eric VANDEVILLE / Gamma-Rapho via Getty Images

Η σχέση τους, όμως, δεν άντεξε στον χρόνο. Το 2013 ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους, ύστερα από 14 χρόνια γάμου.

Κατά καιρούς δημοσιεύματα απέδωσαν τον χωρισμό σε απιστία, όμως η ίδια η Μπελούτσι δεν αποκάλυψε ποτέ δημοσίως όλες τις λεπτομέρειες της διάλυσης του γάμου τους. Ο Κασέλ, χρόνια αργότερα, είχε αναλάβει δημοσίως μέρος της ευθύνης, λέγοντας ότι «δεν ήταν εύκολο άτομο για να ζήσει κανείς μαζί του» και ότι υπήρξαν πράγματα που συνέβησαν, αλλά αφορούσαν τους δυο τους.

Ο Κασέλ και η Μπελούτσι ζούσαν ανεξάρτητες ζωές για χρόνια, διατηρώντας μάλιστα, τα προσωπικά τους διαμερίσματα σε Παρίσι και Ρώμη, αντίστοιχα.

Ο Κασέλ περνούσε πολύ μεγάλα διαστήματα μόνος, κάτι που έκανε ξεκάθαρο ο Τύπος της εποχής.

Πριν ακόμη χωρίσουν, η Μπελούτσι είχε κάνει μία έμμεση αναφορά στην απιστία, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν γελοίο από μέρους της να ζητήσει στον σύζυγό της να παραμείνει πιστός, όταν αυτή απουσιάζει από το σπίτι για δυο-τρεις μήνες.

Παρά το διαζύγιο, οι δυο τους διατήρησαν καλή σχέση για χάρη των παιδιών τους.

Και μετά ήρθε ο Τιμ Μπάρτον

Το 2022, στο Φεστιβάλ Lumière της Λυών, η Μπελούτσι απένειμε στον Τιμ Μπάρτον το βραβείο Lumière για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο.

Είχαν συναντηθεί για πρώτη φορά στις Κάννες το 2006, όμως τότε ο καθένας είχε τη δική του ζωή.

Μόνικα Μπελούτσι Τιμ Μπάρτον
Μόνικα Μπελούτσι και Τιμ Μπάρτον / Europa Press via AP

Η δεύτερη συνάντηση αποδείχθηκε διαφορετική.

Ακολούθησαν κοινές εμφανίσεις, φωτογραφίες και τελικά μια σχέση που έγινε επίσημη το 2023.

Η Μπελούτσι μιλούσε με θαυμασμό για τον Αμερικανό σκηνοθέτη:

«Βρήκα στον Τιμ ένα υπέροχο πνεύμα. Γνώρισα μια μοναδική ψυχή».

Οι δυο τους συνεργάστηκαν και κινηματογραφικά στο Beetlejuice Beetlejuice, όπου η Μπελούτσι υποδύθηκε τη σύζυγο του χαρακτήρα του Μάικλ Κίτον.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 ανακοίνωσαν ότι αποφάσισαν να χωρίσουν, με μια λιτή κοινή δήλωση: «Με αμοιβαίο σεβασμό και πολλή αγάπη, η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον αποφάσισαν να χωρίσουν».

Ένας ακόμη μεγάλος έρωτας τελείωσε, χωρίς δημόσιο δράμα αλλά σαν σκηνή ταινίας.

Ίσως, όμως, ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Μόνικα Μπελούτσι να μην ήταν ποτέ ένας άλλος άνθρωπος, αλλά ο χρόνος.

Και απέναντί του έχει επιλέξει να σταθεί με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό από αυτόν που περίμενε κανείς από μια γυναίκα που έγινε παγκόσμιο σύμβολο ομορφιάς.

«Φυσικά, το να μεγαλώνεις δεν είναι εύκολο – και ο καθένας το αντιμετωπίζει όπως μπορεί!», έχει πει.

Και συνεχίζει:

«Ίσως να βλέπω άλλη μία ρυτίδα όταν ξυπνάω, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Και από τη στιγμή που δεν πονάω πουθενά, απολαμβάνω τον καπουτσίνο μου λέγοντας στον εαυτό μου ότι είμαι πολύ τυχερή».

«Θα ήταν γελοίο να προσπαθώ να συνεχίσω να φέρομαι σαν να είμαι ακόμη 20 ή 30 χρόνων», λέει.

Άλλωστε έχει παραδεχτεί ότι «δεν θα ήθελε να είναι ξαναείναι 20 χρονών».

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