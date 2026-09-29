Η Γκουίνεθ Πάλτροου γιορτάζει την 8η επέτειο γάμου της με τον σύζυγό της Μπραντ Φάλτσουκ

Η Γκουίνεθ Πάλτροου γιορτάζει οκτώ χρόνια γάμου. Ο 54χρονη ηθοποιός παντρεύτηκε τον τηλεοπτικό σεναριογράφο, σκηνοθέτη και παραγωγό Μπραντ Φάλτσουκ το 2018 και γιόρτασε σήμερα (29.09.2026) την όγδοη επέτειο του γάμου με μια γλυκιά ανάρτηση στο Instagram.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μοιράστηκε τρεις τρυφερές στιγμές με τον σύζυγό της. Η Γκουίνεθ Πάλτροου και ο 55χρονος Μπραντ Φάλτσουκ γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2010 κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της ηθοποιού ως αναπληρώτριας δασκάλας Χόλι Χόλιντεϊ στην επιτυχημένη κωμική σειρά Glee, την οποία συνδημιούργησε ο σκηνοθέτης και παραγωγός.

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Εκείνη την εποχή, η Πάλτροου ήταν παντρεμένη με τον frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν, και ο Φάλτσουκ ήταν παντρεμένος με την παραγωγό Σούζαν Μπουκίνικ.

Αφού χώρισαν από τους συζύγους τους, το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει αθόρυβα τον Αύγουστο του 2014. Περίπου ένα χρόνο αργότερα, η Πάλτροου και ο Φάλτσακ δημοσιοποίησαν τη σχέση τους στο πάρτι των 50ών γενεθλίων του φίλου και συμπρωταγωνιστή της Πάλτροου, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ , τον Απρίλιο του 2015.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε κρυφά το 2017 και παντρεύτηκε στα Χάμπτονς το 2018.

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Η Γκουίνεθ Πάλτροου στη λεζάντα του καρουζέλ της, στο οποίο είχε ως φόρο τιμής το «Dream Baby Dream» του Μπρους Σπρίνγκστιν, έγραψε απλώς «8».

Στην ανάρτηση, η πρώτη φωτογραφία δείχνει το ζευγάρι από πίσω, να περπατάει χέρι-χέρι σε ένα μονοπάτι. Η επόμενη φωτογραφία τους δείχνει να χαμογελούν προς την κάμερα καθώς περπατούσαν μέσα σε έναν καταπράσινο κήπο μια ηλιόλουστη μέρα.

Το τελευταίο ποστ αποτελεί ένα ρομαντικό βίντεο με τους δύο να κάνουν μια βόλτα σε μια παραλία αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον. Σε κάποιο σημείο, ο Falchuk (ο οποίος δεν είναι ενεργός στο Instagram) φιλάει την Paltrow στο κεφάλι.

«Κάναμε έναν πολύ μικρό γάμο», είπε η Πάλτροου στην εκπομπή Good Morning America το 2019. «Και οι δύο έχουμε πολύ παλιούς φίλους από το δημοτικό και το λύκειο, και αυτοί ήταν στην πραγματικότητα οι περισσότεροι φίλοι μας που ήταν εκεί». «Ήταν απλά πραγματικά ξεχωριστό», πρόσθεσε.

Σε άλλη συνέντευξή της, η Πάλτροου είχε δηλώσει ότι λατρεύει τον Φάλτσουκ. «Λατρεύω τον άντρα μου», είπε με ενθουσιασμό. «Είναι εξαιρετικός και βαθιά ευγενικός. Νιώθω ότι είναι κι αυτός πραγματικά ίσος μου. Και με ωθεί με τον καλύτερο τρόπο. Μου αρέσει πολύ που είμαι παντρεμένη. Είναι διασκεδαστικό».