Η Αθηνά Οικονομάκου «πετάχτηκε» μέχρι τη Γερμανία: Οι αναρτήσεις από το Μόναχο και το Oktoberfest

Στο μεγαλύτερο φεστιβάλ φολκ και μπύρας στον κόσμο, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Theresienwiese στο Μόναχο της Γερμανίας βρέθηκε φέτος η Αθηνά Οικονομάκου!

Η γνωστή ηθοποιός, επιχειρηματίας και influencer ταξίδεψε στη Γερμανία και συμμετείχε στο τεράστιο φεστιβάλ που διαρκεί στο Μόναχο από τις 19 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου. Η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε εντυπωσιακά στιγμιότυπα από το Oktoberfest.

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«Λίγο από το Μόναχο, πολλή μαγεία του Oktoberfest και η καλύτερη παρέα. Είμαι τόσο χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ και το ζω αυτό. Σας ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αθηνά Οικονομάκου.

Η ηθοποιός δεν δίστασε να μοιραστεί και ένα βίντεο από το σύντομο ταξίδι της στην Γερμανία, στο οποίο χορεύει και πίνει μπύρα.

Η μεγάλη γιορτή συνδυάζει ένα φεστιβάλ μπύρας με ένα λούνα παρκ, παραδοσιακές φορεσιές, φαγητό και χορό! Η εκδήλωση προσελκύει περίπου επτά εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Το 2023, η προσέλευση έφτασε το ρεκόρ των 7,2 εκατομμυρίων.

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Οι επισκέπτες κατανάλωσαν περίπου 7,4 εκατομμύρια λίτρα μπύρας. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει παιχνίδια, πάγκους με φαγητό και παραδοσιακά βαυαρικά πιάτα.

Το πρώτο Oktoberfest πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1810 για να γιορταστεί ο γάμος του Πρίγκιπα Λουδοβίκου και της Πριγκίπισσας Τερέζας της Σαξονίας-Χίλντμπουργκχαουζεν.