Κωνσταντίνα Ευριπίδου για Φίλιππο Μιχόπουλο: Τις μεγάλες αποφάσεις δεν πρέπει να τις πιέζουμε ποτέ

Κωνσταντίνα Ευριπίδου και Φίλιππος Μιχόπουλος παραμένουν σε σχέση και όπως φαίνεται από τις εικόνες που δημοσιοποιεί κατά καιρούς η επιχειρηματίας, ραδιοφωνική παραγωγός και πρώην μοντέλο, στα social media, περνούν υπέροχα μαζί. Οι δυο τους προσπαθούν να μην προκαλούν συζητήσεις για τα προσωπικά τους, χωρίς όμως να κρύβουν τον έρωτά τους.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα» με τη Χριστιάνα Αριστοτέλους, η Κωνσταντίνα Ευριπίδου αναφέρθηκε στη σχέση της με τον επιχειρηματία και κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Για το ενδεχόμενο συγκατοίκησης με τον Φίλιππο Μιχόπουλο, ανέφερε πως πρόκειται για μια κουβέντα που γίνεται σχεδόν από το ξεκίνημα της σχέσης τους.

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Στο απόσπασμα που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου του 2026, η Κωνσταντίνα Ευριπίδου ανέφερε: «Θεωρώ ότι όλα είναι θέμα timing στη ζωή και αν πρέπει κάτι να γίνει θα γίνει. Νομίζω ότι διευκολύνομαι να σκέφτομαι έτσι.

Νομίζω ότι έτσι πρέπει να το σκεφτόμαστε γενικά στη ζωή μας. Τις μεγάλες αποφάσεις δεν πρέπει να τις πιέζουμε. Πρέπει να αφήνουμε λίγο τον χρόνο και τις καταστάσεις να δείξουν», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο Φίλιππος είναι ένας κύριος, με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι ένας άνθρωπος που μου εμπνέει σταθερότητα, σοβαρότητα, ασφάλεια και χαρά. Ένας πάρα πολύ αισιόδοξος άνθρωπος, που δεν μιζεριάζει ποτέ – πολύ σπουδαίο στοιχείο για εμένα. Επίσης, είναι το άτομο εκείνο που θα βρει λύσεις, χωρίς να σε απασχολήσει και χωρίς να δραματοποιήσει ένα πρόβλημα. Με τον Φίλιππο ταιριάζουν απολύτως οι αξίες μας, οι βάσεις και η ανατροφή μας», είχε δηλώσει η Κωνσταντίνα Ευριπίδου, σε παλαιότερη συνέντευξή της.

Προ μηνών, η Αθηνά Οικονομάκου, πρώην σύζυγος του Φίλιππου Μιχόπουλου, είχε μιλήσει για την κρίση στον γάμο τους και την περίοδο που η ίδια βρέθηκε στα πρόθυρα της κατάθλιψης.