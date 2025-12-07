Ραμόνα Βλαντή για Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Είναι ξεπερασμένη, αδικεί τον εαυτό της, είμαι εδώ άμα χρειαστεί

Η Ραμόνα Βλαντή μπήκε στη λίστα εκείνων που έχουν σχολιάσει τις δημόσιες εμφανίσεις της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη χώρα μας, το τελευταίο διάστημα. Σε δηλώσεις που μετέδωσε η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», αυτοπροτάθηκε μάλιστα για να αναλάβει χρέη «personal styling» στην Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Αθήνα και να της δώσει έναν «αέρα» διαφορετικό.

Η Ραμόνα Βλαντή ανήκει στην κατηγορία εκείνων που εντοπίζουν λάθη στις στιλιστικές επιλογές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Πιστεύει, όπως ανέφερε, πως αδικεί τον εαυτό της. Η Αμερικανίδα πρεσβευτής πάντως, έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον στυλίστα της και όπως φαίνεται δεν περνάει από το μυαλό της σκέψη να τον αντικαταστήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Την έχετε φάει! Δεν μου αρέσει, αλλά μου αρέσει η ίδια σαν γυναίκα. Δεν μπορώ να πω ψέματα, παιδιά. Θεωρώ ότι είναι ξεπερασμένη, αδικεί τον εαυτό της. Θεωρώ ότι πρέπει γρήγορα να αλλάξει την ομάδα της. Είμαι εδώ άμα χρειαστεί…» είπε με νόημα η Ραμόνα Βλαντή για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Εμένα το 80% της γκαρνταρόμπας μου είναι vintage. Κάτι καινούργιο να δούμε, ρε παιδιά. Η Βίκυ Καγιά, όπως λέτε, σας λείπει από την τηλεόραση. Δεν έχω πρόβλημα με κανέναν. Εγώ έχω πει για την Καγιά ότι δεν είναι fashion expert και δεν ήταν top model στο εξωτερικό εννοώ. Μιλάω πάντα με γεγονότα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κάνει την καριέρα της Βίκυς Κουλιανού».

Καυστικές δηλώσεις για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε κάνει και ο Νίκος Μουρατίδης. Την χαρακτήρισε «νούμερο» που κάποιοι υποστηρίζουν πως είναι και ωραία, όπως είπε.