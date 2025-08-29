Ράνια Τζίμα: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της – «Γέμισες την αγκαλιά μου, φώτισες τον δρόμο μου»

Η Ράνια Τζίμα και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έγιναν γονείς πριν από 9 χρόνια και βρίσκονται διαρκώς κοντά στο παιδί τους. Η κόρη τους, Ελένη, είχε γενέθλια της Πέμπτη (28-08-2025) και η παρουσιάστρια του Mega έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Η Ράνια Τζίμα δημοσίευσε μία φωτογραφία όπου δίνει στην κόρη της ένα τρυφερό φιλί στο μάγουλο, κρύβοντας το πρόσωπό της, καθώς έχει επιλέξει να μη την εκθέτει και να την κρατάει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στη λεζάντα η παρουσιάστρια έγραψε: «Πριν από 9 χρόνια ήρθες στη ζωή μου και με έμαθες ν’ αγαπώ χωρίς όρια, γέμισες την αγκαλιά μου, φώτισες τον δρόμο μου. Καλό μου πλάσμα, να προχωράς μ αυτή την όμορφη ψυχή! Σ αγαπάμε πολύ, να τα εκατοστήσεις !».

Πριν από λίγους μήνες, η Ράνια Τζίμα είχε αναφέρει για την κόρη της: «Η Ελένη θέλει να κάνει τα δικά της. Και δικαίως θέλει, γιατί άμα δεν θέλει εκείνη, ποιος θα θέλει. Η Ελένη είναι 8,5, αλλά είναι πολύ ψηλή. Καταρχήν, έχει τη δική της κοινωνικοποίηση πια. Θέλει να δει τις φίλες της, να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είναι σε μία ηλικία να τα κάνει μόνη της, οπότε πρέπει να πάω μαζί της εκεί που θέλει εκείνη. Δεν υπάρχει τώρα το τι θέλω εγώ».