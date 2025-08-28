Ρένα Μόρφη: «Έχω συγχωρήσει δηλωμένη απιστία σε προηγούμενη σχέση μου, με πλήγωσε, έγινε χαμός»

Η τραγουδίστρια Ρένα Μόρφη παραχώρησε συνέντευξη στη Δάφνη Καραβοκύρη στο νέο vidcast του Ratpack.gr. Μίλησε ανοιχτά για τις ανθρώπινες σχέσεις, την έννοια της οικογένειας και την απιστία, που όπως αποκάλυψε, έχει ζήσει στο παρελθόν σε προηγούμενη σχέση της.

Η Ρένα Μόρφη επιχειρεί να εξηγήσει τη φιλοσοφία της ζωής της. Την ενοχλεί η υποκρισία στις ανθρώπινες σχέσεις και φροντίζει η ίδια να είναι διαφορετική. Ακομπλεξάριστη στα εύκολα και στα δύσκολα. Μαζί με τον άνθρωπο που έχει επιλέξει και μοιράζονται τις ίδιες αξίες.

«Έβλεπα από τον περίγυρό μου ότι πολλά πράγματα ήταν βασισμένα στην υποκρισία και την καταπίεση. Βλέπω από το περιβάλλον μου ότι δεν είναι έτσι ακριβώς το οικοδόμημα των ανθρώπινων σχέσεων. Έχει πολλή δουλειά, έχει πολλές γυναίκες που είναι 100% καταπιεσμένες στον ίδιο τους τον εαυτό, για παράδειγμα υπάρχουν πολλές που θεωρούν ότι αν οι ίδιες απιστήσουν ή ο άντρας τους, θα χαλάσει το σπίτι. Δεν εντάσσομαι εκεί», σημείωσε αρχικά η Ρένα Μόρφη.

«Είναι ικανές να χαλάσουν την οικογένεια, να το διαλύσουν αυτό το πράγμα και να είναι ένα παιδί που μοιράζεται επειδή θεωρούν ότι προδόθηκαν μια νύχτα και αυτό είναι πιο σημαντικό απ’ όλη τη δουλειά που έχεις ρίξει για να συνεννοηθείς με έναν άνθρωπο, να κάνετε ένα παιδί, να μένετε σ’ ένα σπίτι», συμπλήρωσε η Ρένα Μόρφη.

Αναφερόμενη στην απιστία, η Ρένα Μόρφη αποκάλυψε: «Έχω συγχωρήσει δηλωμένη απιστία σε προηγούμενη σχέση μου. Με πλήγωσε, έγινε χαμός, αλλά δεν θα τρελαθούμε».

«Εκείνη τη στιγμή υπάρχει ένα πάθος, ζήλια, κτητικότητα, αλλά πάνω απ’ όλα αυτά είναι η λογική που με βάζει να αξιολογώ ποια θέλω να είμαι. Προφανώς και υπάρχει το ρίσκο να καταστραφεί η σχέση».

Όσο αφορά τον γάμο της, ξεκαθάρισε ότι με τον σύζυγό της, Ορέστη Φαληρέα δεν έχουν κάποια “άτυπη συμφωνία”, αλλά μια σαφή δέσμευση. «Δεν έχω κάνει κάποια άτυπη συμφωνία, με το σύζυγό μου έχουμε συμφωνήσει πως είμαστε μαζί και κάθε μέρα είναι η επιλογή μας να είμαστε μαζί και αν αυτό το πράγμα αλλάξει, το βλέπουμε. Είμαστε πνευματικά και σωματικά όντα, μπορεί τα πράγματα να μπλεχτούν κάποια στιγμή και να συμβούν πράγματα που έχουν τη δική τους σημασία και αξία», κατέληξε η Ρένα Μόρφη.