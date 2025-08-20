Lifestyle

Ρία Ελληνίδου: Οι φωτογραφίες της στην παραλία – «Με λίγο θάλασσα όλα περνάνε»

Ως «παυσίπονο» φαίνεται πως λειτουργεί η θάλασσα για την τραγουδίστρια
Ρία Ελληνίδου

Tour σε όλη την Ελλάδα κάνει η Ρία Ελληνίδου από την ημέρα που έκλεισε το νυχτερινό κέντρο, στο οποίο τραγουδούσε, λόγω καλοκαιριού.

Παρά το φορτωμένο πρόγραμμά της, προσπαθεί πάντα να ξεκλέβει λίγες ώρες για να χαλαρώνει και να γεμίζει μπαταρίες. Σε νέα ανάρτηση που έκανε στα social media, η Ρία Ελληνίδου φόρεσε το μαγιό της και ξάπλωσε στην ξαπλώστρα.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε, φαίνεται να ποζάρει με τα γυαλιά ηλίου της και το δίχρωμο μαγιό της στην σκιά.

 
 
 
 
 
«Με λίγο θάλασσα όλα περνάνε», έγραψε στη λεζάντα.

