Ρούλα Κορομηλά: «Δικό μου το προφίλ, οι κανόνες, δικό μου και το block στους “κριτές” της κακιάς ώρας»

Μία ανάρτηση με άρωμα… νοσταλγίας και ταυτόχρονα ένα προσωπικό ξεκαθάρισμα θέλησε να κάνει η Ρούλα Κορομηλά, μέσω του Instagram.

Η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε τη Δευτέρα (31.08.2026) κάποιες φωτογραφίες της που ήταν τραβηγμένες πριν από 12 χρόνια. Η Ρούλα Κορομηλά σε αυτές πόζαρε λαμπερή και χαμογελαστή, αποκαλύπτοντας ότι το μακιγιάζ της είχε επιμεληθεί η make up artist, Ρούλα Σταματοπούλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτόχρονα, η καταξιωμένη Ελληνίδα παρουσιάστρια σημείωσε ότι θα ανεβάζει στον λογαριασμό της στο Instagram ό,τι θέλει και προέτρεψε τους διαδικτυακούς της φίλους να κάνουν το ίδιο. Επίσης, η Ρούλα Κορομηλά ξεκαθάρισε ότι στους επικριτές της κάνει block, χωρίς δεύτερη σκέψη.

«Το πριν, 2014, το τώρα και το μετά είναι απλώς στιγμές στον χρόνο που δεν χρειάζονται κανένα “γιατί”. Κάθε φωτογραφία, έχει τη δική της αυτόνομη αξία. Την αλήθεια της στιγμής.

Μπορείτε και εσείς αν θέλετε να ανεβάζετε ό,τι σας εκφράζει χωρίς παρεμβάσεις, κρίσεις ή την ανάγκη να δικαιολογείστε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάθε φωτογραφία είτε από το πριν, το τώρα, κρύβει μια στιγμή που δεν θα γυρίσει πίσω και που ο χρόνος δεν μπορεί να την σβήσει. Δεν μοιράζεται με λέξεις και δεν χρειάζεται εξηγήσεις…

Δικό μου το προφίλ. Δικοί μου οι κανόνες, δικό μου και το block στους “κριτές” της κάκιας ώρας. Για τους υπόλοιπους δωρεάν εισιτήριο αγάπης. Μακιγιάζ Ρούλα Σταματοπούλου.

Σας προτείνω να μην επιτρέπεται σε κανένα, καμία να περιορίζει την έκφραση σας: ανεβάστε ό,τι γουστάρετε γιατί η αυθεντικότητα σας δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός. Η αυθεντικότητα σας είναι η δύναμη μας/σας και δεν χωράει σε κανόνες», έγραψε στην ανάρτησή της η Ρούλα Κορομηλά.