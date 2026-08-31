Κιάρα Φεράνι: Περιπέτεια υγείας για την influencer στο ταξίδι της στο Περού

Ένα ταξίδι αναψυχής στο Περού απολαμβάνει αυτό το διάστημα η διάσημη Ιταλίδα influencer, Κιάρα Φεράνι, μαζί με τον σύντροφό της, Χοσέ Ερνάντες. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτού ήρθε αντιμέτωπη με μία απρόσμενη περιπέτεια υγείας.

Όπως περιέγραψε η ίδια η Κιάρα Φεράνι, μέσω ενός βίντεο που ανέβασε στο Instagram, μετά από μία εκδρομή αισθάνθηκε μεγάλη δυσφορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μετά την εκδρομή έφαγα πίτσα και αμέσως μετά ένιωσα ένα πολύ δυνατό κύμα ζέστης», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Αισθανόμουν ότι αν το σώμα μου να μην ανταποκρίνεται καλά, σαν να μην μπορούσα να αναπνεύσω σωστά, σαν οι πνεύμονές μου να μην άνοιγαν καλά και τα χέρια μου να μην ανταποκρίνονταν».

Αμέσως, εκείνη και ο αγαπημένος της επέστρεψαν στο ξενοδοχείο, όπου υπήρχε διαθέσιμη φιάλη οξυγόνου. Έτσι, η Κιάρα Φεράνι χρησιμοποίησε μάσκα οξυγόνου για περίπου 15 λεπτά και στη συνέχεια αισθάνθηκε καλύτερα, όπως εξομολογήθηκε μέσω του βίντεο που ανέβασε.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αδιαθεσία της συνδεόταν με το μεγάλο υψόμετρο και τις αναβάσεις στις Άνδεις.

Σημειώνεται ότι η Κιάρα Φεράνι έζησε μια διαφορετική ταξιδιωτική εμπειρία στο Περού, εξερευνώντας το Μάτσου Πίτσου κάνοντας πεζοπορία.