Lady Kitty Spencer: Η ανιψιά της Νταϊάνα σε σπάνια στιγμιότυπα με την κόρη της Athena και τον 32 χρόνια μεγαλύτερο σύζυγό της

Μία σπάνια ματιά στην οικογενειακή της ζωή, έδωσε στους followers της Lady Kitty Spencer, η ανιψιά της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Η 35χρονη ανιψιά της πριγκίπισσας Νταϊάνα – που σήμερα συμπληρώνται 29 χρόνια από τον θάνατό της στο μοιραίο τροχαίο στο Παρίσι – μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές διακοπές της στο The Hamptons – αγαπημένο προορισμό πολλών διασημοτήτων – μαζί με τον σύζυγό της, τον 67χρονο δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Michael Lewis, και την 3 ετών κόρη τους, Athena.

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Η Lady Kitty εντυπωσίασε με ένα εντυπωσιακό μάξι floral φόρεμα και ροζ γόβες, σε ιδιωτικό δείπνο που διοργάνωσαν οι σχεδιαστές μόδας Carolina Herrera και Wes Gordon, μαζί με τη Sarah Wetenhall, ιδρύτρια του boutique ξενοδοχείου Hedges Inn. Ωστόσο, την προσοχή των θαυμαστών της συγκέντρωσε κυρίως ένα σπάνιο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο σύζυγός της, Michael Lewis.

Η Lady Kitty, η οποία είναι 32 χρόνια νεότερη από τον σύζυγό της, παντρεύτηκε τον Νοτιοαφρικανό επιχειρηματία το 2021, σε μια εντυπωσιακή τελετή στους κήπους της Villa Aldobrandini, στο Frascati της Ιταλίας. Αυτή τη φορά, σε μια σπάνια δημόσια ματιά στην οικογενειακή τους ζωή, η οποία παραμένει ως επί το πλείστον μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μοιράστηκε ένα βίντεο με τον Michael και την κόρη τους Athena να παίζουν στη θάλασσα.

Σε άλλες φωτογραφίες, η Lady Kitty εμφανίζεται με πουά μπικίνι, ενώ καταγράφει διάφορες οικογενειακές στιγμές από τις διακοπές τους: από βόλτες στην παραλία και ψώνια στο σούπερ μάρκετ μέχρι την Athena να ταΐζει ζώα σε φάρμα.

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Η κόρη της Lady Kitty Spencer, Athena

Η σχέση που κράτησε μακριά από τα φώτα

Η Lady Kitty έχει επιλέξει να κρατήσει τη σχέση της με τον Michael Lewis σε μεγάλο βαθμό μακριά από τη δημοσιότητα. Σπάνια δημοσιεύει φωτογραφίες του στα social media, ενώ στις περισσότερες εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί επιλέγει να εμφανίζεται μόνη.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω κοινών φίλων το 2018 και τρία χρόνια αργότερα παντρεύτηκε σε μια πολυτελή τελετή σε εντυπωσιακή εξοχική έπαυλη στην Ιταλία. Το 2023 απέκτησαν την κόρη τους Athena και ανακοίνωσαν τον ερχομό της μόλις την επόμενη χρονιά, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας. Τότε, η Lady Kitty είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία της στην παραλία, κρατώντας στην αγκαλιά της το μωρό της, γράφοντας: «Είναι η μεγαλύτερη χαρά της ζωής μου να είμαι η μαμά σου, μικρούλα μου. Σε αγαπώ χωρίς όρους. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες που γιορτάζουν σήμερα».

Είναι πρώτη ξαδέλφη των Γουίλιαμ και Χάρι

Η Lady Kitty Spencer είναι πρώτη ξαδέλφη του πρίγκιπα Γουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι, που σημαίνει ότι η κόρη της Athena είναι δεύτερη ξαδέλφη των παιδιών τους, του Τζορτζ, της Σάρλοτ, του Λούις, του Άρτσι και της Λίλιμπετ.

Η ίδια έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική της πορεία στον χώρο της μόδας. Έχει συνεργαστεί ως μοντέλο με τον οίκο Dolce & Gabbana, ο οποίος μάλιστα είχε δημιουργήσει πέντε φορέματα για τον γάμο της, ενώ έχει περπατήσει στις πασαρέλες αρκετών Εβδομάδων Μόδας σε όλο τον κόσμο.

Ο Michael Lewis είναι πρόεδρος του Foschini Group, ομίλου που διαθέτει, μεταξύ άλλων, τις βρετανικές αλυσίδες Whistles και Phase Eight. Η περιουσία του εκτιμάται περίπου στα 80 εκατομμύρια λίρες.

Ο επιχειρηματίας διαθέτει επίσης ακίνητο αξίας περίπου 19 εκατ. λιρών στο Λονδίνο, καθώς και μία ακόμη κατοικία στη Νότια Αφρική, όπου η Lady Kitty και τα τρία αδέλφια της μεγάλωσαν μετά το διαζύγιο του πατέρα της, Charles Spencer από την πρώτη σύζυγό του, Victoria Lockwood.