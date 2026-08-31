Ο Κίμων Κουρής μίλησε για τον γιο του μετά τη βάφτιση: «Εύχομαι να είναι καλότυχος, ευτυχισμένος και υγιής»

Ο Κίμων Κουρής και η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου το Σάββατο (30.08.2026) βάφτισαν τον μονάκριβο γιο τους και του έδωσαν το αρχαιοελληνικό όνομα Ορφέας. Ο καταξιωμένος ηθοποιός αποκάλυψε πώς αποφάσισαν να δώσουν το συγκεκριμένο όνομα στο παιδί τους και ευχήθηκε τα καλύτερα για το μέλλον του.

Ο Κίμων Κουρή που τη νέα σεζόν θα πρωταγωνιστήσει στη δραματική σειρά του ALPHA, «Για σένα» μίλησε μετά τη βάφτιση του γιου του στο tlife.gr και τον Χρήστο Κούτρα. Όπως ανέφερε εκείνος και η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου αποφάσισαν να δώσουν ένα όνομα δικής τους επιλογής και όχι των παππούδων.

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«Επειδή τα ονόματα των γονιών μας, έτσι κάπως του πατέρα μου ας πούμε, είχε δοθεί ήδη από τον πρώτο γιο του αδερφού μου, είπαμε να επιλέξουμε ένα άλλο», δήλωσε ο Κίμων Κουρής.

«Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο και του ταιριάζει πολύ», είπε ακόμα ο Κίμων Κουρής για το όνομα Ορφέας που έδωσαν στον μικρούλη.

«Εύχομαι να είναι καλότυχος, ευτυχισμένος και υγιής. Τίποτα άλλο», είπε ακόμα.

Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε σε κλειστό κύκλο, παρουσία στενών φίλων και συγγενών, με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και τον Κίμωνα Κουρή να μοιράζονται από κοινού τη χαρά τους στα social media.