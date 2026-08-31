Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ευχήθηκε στην Αλεξάνδρα Νίκα για τη γιορτή της: «Χρόνια πολλά στο σπίτι μου»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, αποτελούν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Έχουν αποκτήσει δύο παιδιά και η αγάπη τους δείχνει να δυναμώνει στο πέρασμα του χρόνου.

Την Κυριακή 30 Αυγούστου, η Αλεξάνδρα Νίκα είχε την ονομαστική γιορτή της. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός της ευχήθηκε και δημόσια, επιλέγοντας μια φωτογραφία της συζύγου και μητέρας των παιδιών του.

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Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός δημοσίευσε σε Instagram Story μια φωτογραφία, στην οποία η Αλεξάνδρα Νίκα ποζάρει με total black look και έγραψε: «Happy name day to my home @alexandra.nika», δηλαδή: «Χρόνια πολλά στο σπίτι μου».

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στις αρχές του 2023 μέσω του κοινού τους φίλου, Ανέστη Ευαγγελόπουλου. Κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για μεγάλο διάστημα, κάνοντας επιλεκτικές κοινές εμφανίσεις σε ταξίδια στο εξωτερικό. Πλέον τα πάντα είναι διαφορετικά, αν και αποφεύγουν την άσκοπη προβολή τους.

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Αργυρού

Στις 11 Ιουνίου η Αλεξάνδρα Νίκα πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της. «Δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα στον κόσμο. Ήμουν σε όλη τη διάρκεια του τοκετού, δεν γινόταν να το χάσω αυτό» είχε πει τότε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.