Ρούλα Κορομηλά: «Κανόνες δεν ακολουθώ, τους ξαναγράφω» δηλώνει γεμάτη αυτοπεποίθηση

Η Ρούλα Κορομηλά κάνει αναρτήσεις κατά καιρούς που προκαλούν ποικίλα σχόλια στα social media. Αυτή τη φορά επιχείρησε να στείλει ένα μήνυμα σε όλες τις γυναίκες, για να τονώσει την αυτοπεποίθησή τους. Να μην ξεχνούν τα «θέλω» τους και τον εαυτό τους γενικότερα.

Η Ρούλα Κορομηλά ανάρτησε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φορώντας μάσκα ομορφιάς και συνοδεύοντάς το με ένα κείμενο γεμάτο νόημα.

«Από μένα για σένα: Κανόνες δεν ακολουθώ. Τους ξαναγράφω… Ποτέ μην σταματήσεις να σε φροντίζεις ανεξάρτητα από την ηλικία. Οι καλύτερες μέρες σου δεν είναι πίσω σου, είναι τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά για να αισθάνεσαι θελκτική, δυνατή κι άνετη! Κλείσε αυτιά κι άκουσε μόνο τα θέλω σου», γράφει η Ρούλα Κορομηλά.

Με αυτή τη δήλωση, η Ρούλα Κορομηλά στέλνει ένα δυνατό μήνυμα στις γυναίκες όλων των ηλικιών να αγαπούν τον εαυτό τους και να επαναπροσδιορίζουν την έννοια της ομορφιάς με βάση τα δικά τους δεδομένα.

Τον Ιούλιο, η Ρούλα Κορομηλά είχε αναφέρει πως δεν έκανε ποτέ λίφτινγκ επειδή κάτι τέτοιο, δεν της το επιτρέπουν οι γιατροί. «Στο λαιμό θα ήθελα να κάνω κάτι. Δεν με αφήνουν να το κάνω» είχε πει η παρουσιάστρια.