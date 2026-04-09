Ρούλα Πατεράκη: «Η Αλίκη Βουγιουκλάκη με πήρε ένα τηλέφωνο και μου ζήτησε να με δει, νόμιζα ότι κάποιος μου κάνει πλάκα»

Η Ρούλα Πατεράκη, βρέθηκε καλεσμένη σήμερα (9/4/2026) στο «Στούντιο 4» με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο με την ηθοποιό να μιλάει για τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά και για τα χαρακτηριστικά γάντια που φορά σχεδόν πάντα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση των παρουσιαστών, ενώ δεν δίστασε να τα βγάλει και στον αέρα της εκπομπής.

«Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε ένα πολύ μεγάλο προσόν. Ήθελε, ως αδηφάγος, να καταπιεί όλο το θέατρο. Οπότε έχεις μια τρομακτικά καλή εμπειρία. Έχεις μπροστά σου μία λαμπρή ηθοποιό. Είχε βαρεθεί τον εαυτό της να κάνει ακριβώς αυτό που ήξερε. Ήθελε να μη χάσει την έλξη με το κοινό της, αλλά να μπει και σε άλλα χωράφια. Το αισθανόταν πάρα πολύ. Νομίζω ότι ένιωθε ότι κάτι της έλειψε… ήθελε μια εσωτερική ανανέωση, να σπάσει αυτή την κρούστα», είπε αρχικά η Ρούλα Πατεράκη.

Και πρόσθεσε: «Η Αλίκη Βουγιουκλάκη με πήρε ένα τηλέφωνο και μου ζήτησε να με δει. Στην αρχή νόμιζα ότι κάποιος μου κάνει πλάκα. Αν δεν καταλάβαινα τη φωνή, θα έλεγα “κάποιος μου κάνει πλάκα”. Οι περισσότεροι λέγαν ότι ήταν κάτι άλλο κι εγώ κάτι άλλο… ότι δεν θα έπρεπε να ταιριάξουν τα χνώτα μας. Εγώ όμως πήγα. Από περιέργεια και ενδιαφέρον. Αμέσως ταιριάξαμε. Είπα “γιατί όχι;” και το έκανα».

Η Ρούλα Πατεράκη στάθηκε, επίσης, και στη διττή φύση της σπουδαίας ηθοποιού: «Η Αλίκη δεν είναι απλώς εμπορικό. Είναι καλλιτεχνικό – εμπορικό. Είναι κάτι άλλο. Έχω μια έλξη για το εμπορικό… θέλω να δω γιατί υπάρχει μια επιτυχία. Για μένα, τα άλλα είναι πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο ανταγωνιστικά. Το ποιοτικό παιχνίδι είναι άκρως ανταγωνιστικό».

Για τα γάντια που φοράει συνέχεια είπε: «Σε ένα μεγάλο μέρος τώρα πια, είναι μέρος της εικόνας μου. Παλιά τα χέρια μου ήταν πολύ παγωμένα και επομένως χρειαζόταν να φοράω γάντια. Ξεκίνησε από πρακτικούς λόγους. Μπορώ να τα βγάλω τώρα, για να δείτε ότι δεν έχω τίποτα στα χέρια μου…», βγάζοντας τα γάντια της και δείχνοντας τα χέρια της στους παρουσιαστές και στην κάμερα.

«Τα χέρια μου είναι αυτά. Όλοι λέγανε ότι μπορεί να είχα σημαδεμένα χέρια και τέτοια. Οπότε πολλές φορές τα βγάζω και δείχνω τα χέρια μου», εξήγησε.

Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι τα γάντια λειτουργούν και σε πιο συμβολικό επίπεδο. Όταν ρωτήθηκε αν αποτελούν μια μορφή «άμυνας» ή «πανοπλίας», απάντησε: «Εσύ χρειάζεσαι;… Ε, λοιπόν κι εγώ γιατί να μην χρειάζομαι;».