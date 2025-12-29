Lifestyle

Σάκης Ρουβάς: Η στιγμή που σηκώνει τη Νατάσα Θεοδωρίδου στην πίστα και του σκίζεται το παντελόνι

Το περιστατικό καταγράφηκε από κινητά τηλέφωνα και τα βίντεο άρχισαν να «ταξιδεύουν» στα social media
Νατάσα Θεοδωρίδου και Σάκης Ρουβάς
Νατάσα Θεοδωρίδου και Σάκης Ρουβάς / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

O Σάκης Ρουβάς και η Νατάσα Θεοδωρίδου, συνεχίζουν τις εμφανίσεις τους, στη σκηνή του ανακαινισμένου «Έναστρον», με τον κόσμο να γεμίζει ασφυκτικά το νυχτερινό κέντρο τις ημέρες των γιορτών. Οι δύο καλλιτέχνες δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Πολλές φορές όμως καλούνται να αντιμετωπίσουν και απρόοπτα. Το Σάββατο (27-12-2025) σκίστηκε το παντελόνι του δημοφιλή τραγουδιστή, ωστόσο ο ίδιος αντέδρασε ψύχραιμα.

Όπως κατέγραψαν θαμώνες του νυχτερινού κέντρου, κάποια στιγμή ο Σάκης Ρουβάς σήκωσε στα χέρια τη Νατάσσα Θεοδωρίδου σε μια εντυπωσιακή χορογραφία, που όμως είχε σαν αποτέλεσμα να σκιστεί σε ένα σημείο, το παντελόνι του τραγουδιστή.

Ο Σάκης Ρουβάς ανέφερε ότι αυτό δεν ήταν το πρώτο παντελόνι που σκίστηκε πάνω σε σκηνή. Η Νατάσα Θεοδωρίδου έβαλε τα γέλια, με τα κινητά τηλέφωνα στο νυχτερινό κέντρο να παίρνουν «φωτιά». Ο τραγουδιστής επιστράτευσε την εμπειρία του και συνέχισε το πρόγραμμά του ανεπηρέαστος. 

@gkchristy Η στιγμή του συμβάντος #sakis #rouvas #viral ♬ L.Delibes, Sylvia – Pizzicato – AllMusicGallery

Αμέσως μετά αντιμετώπισαν με χιούμορ και ψυχραιμία το απρόοπτο με την Νατάσσα Θεοδωρίδου να λέει «ωραίο ήταν» και τον Σάκη Ρουβά να απαντά «ένα παντελόνι παραπάνω, ξέρετε πόσα έχω σκίσει…».

Σημειώνεται πως το βράδυ της Παρασκευής (21-11-2025), ο Σάκης Ρουβάς ενώ τραγουδούσε επί σκηνής και χόρευε με τις χορεύτριες το κομμάτι «Άντεξα», έπεσε από την πλατφόρμα που είχε δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο τραγούδι. Η πτώση όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο σημειώθηκε, όταν μια από τις χορεύτριες τον τράβηξε και εκείνος έχασε την ισορροπία του.

@gkchristy Δες το μέχρι τελους .. Ενα παντελόνι παραπάνω !! Σακηηη!! #sakis #rouvas #viral ♬ πρωτότυπος ήχος – Christy Groutidou

Προ ημερών, πρώτο τραπέζι πίστα στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονται Σάκης Ρουβάς και Νατάσα Θεοδωρίδου, κάθισε ο Παύλος Ντε Γκρες.  

