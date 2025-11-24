Σάκης Ρουβάς: Το ατύχημα του τραγουδιστή και η στιγμή της πτώσης του από πλατφόρμα στα μπουζούκια

Το ατύχημα που είχε ο Σάκης Ρουβάς στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, καταγράφηκε από κινητά τηλέφωνα θαμώνων, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο των social media. Ευτυχώς ο τραγουδιστής δεν τραυματίστηκε και μπόρεσε να συνεχίσει το πρόγραμμά του. Η πτώση του πάντως «πάγωσε» για λίγα δευτερόλεπτα ορισμένους, που περίμεναν να δουν αν ο καλλιτέχνης ήταν καλά.

Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (21-11-2025). Ο Σάκης Ρουβάς ενώ τραγουδούσε επί σκηνής και χόρευε με τις χορεύτριες το κομμάτι «Άντεξα», έπεσε από την πλατφόρμα που είχε δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο τραγούδι. Η πτώση όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο σημειώθηκε, όταν μια από τις χορεύτριες τον τράβηξε και εκείνος έχασε την ισορροπία του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δευτερόλεπτα ωστόσο μετά, ο Σάκης Ρουβάς ανέβηκε πάλι πάνω και συνέχισε να τραγουδάει. «Έπεσε με δύναμη, θα μπορούσε να έχει σπάσει το κεφάλι του. Μάλιστα επειδή υπήρχε το ειδικό εφέ του ξηρού πάγου δεν μπορούσαμε να δούμε τι έχει γίνει ακριβώς από τον καπνό που τους κάλυψε», είπε θαμώνας του μαγαζιού.

Πολύ γρήγορα ο Σάκης Ρουβάς όχι μόνο σηκώθηκε από την πίστα, αλλά συνέχισε με τους στίχους του τραγουδιού του. Το όλο σκηνικό έδειξε μεταξύ άλλων την εμπειρία και την ψυχραιμία του.

Προ ημερών, πρώτο τραπέζι πίστα στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονται Σάκης Ρουβάς και Νατάσα Θεοδωρίδου, κάθισε ο Παύλος Ντε Γκρες. Οι δύο καλλιτέχνες δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, σε ένα από τα σχήματα που ξεχωρίζει την φετινή σεζόν.