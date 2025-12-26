Σάκης Ρουβάς: Ο «Χριστουγεννιάτικος» χορός με την κόρη του στους ρυθμούς ενός Tik Tok trend

Με ένα χιουμοριστικό TikTok βίντεο με την κόρη του ξεκίνησε ο Σάκης Ρουβάς την ημέρα των Χριστουγέννων στο πανέμορφο σπίτι τους.

Ο Σάκης Ρουβάς ανέβασε το βίντεο στον λογαριασμό του στο Tik Tok με την κόρη του, και ευχήθηκε «Καλά Χριστούγεννα» στους θαυμαστές του.

Στο απόσπασμα που δημοσίευσε ο Σάκης Ρουβάς, βλέπουμε να πρωταγωνιστεί ο ίδιος αλλά και η μικρή του κόρη, Αριάδνη, χορεύοντας ένα TikTok trend. Ο τραγουδιστής μπορεί να είναι πολυάσχολος, αλλά παραμένει πάντα ένας αφοσιωμένος πατέρας που απολαμβάνει να περνάει χρόνο με τα παιδιά του.

Μαζί με την Κάτια Ζυγούλη όλα αυτά τα χρόνια και τα τέσσερα παιδιά τους, Αναστασία, Αλέξανδρο, Αριάδνη και Απόλλωνα, έχουν δημιουργήσει μία πανέμορφη και αγαπημένη οικογένεια.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Σάκης Ρουβάς τον βλέπουμε να χορεύει μαζί με την 13χρονη πλέον Αριάδνη δείχνοντας να το απολαμβάνουν και οι δυο εξίσου.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει περισσότερο την μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού, Αναστασία, να εμφανίζεται social media, αλλά τώρα είδαμε και την μικρότερη Αριάδνη.