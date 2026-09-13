Αμάντα Λιρ: Από ανδρόγυνη μούσα του Νταλί και βασίλισσα της ντίσκο στη διαφήμιση της Amstel που τη σύστησε στην Ελλάδα

Κάθε Σεπτέμβριο, η Βενετία γίνεται το επίκεντρο του παγκόσμιου κινηματογράφου. Στο Λίντο συναντώνται σπουδαίοι ηθοποιοί, σκηνοθέτες, πολυαναμενόμενες ταινίες και πρόσωπα που γνωρίζουν καλά πώς να τραβούν τα βλέμματα. Ανάμεσα στις πρεμιέρες, τα φλας, τις δημιουργίες υψηλής ραπτικής και το κόκκινο χαλί, η μόδα αποκτά τη δική της πρωταγωνιστική θέση.
Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, υπάρχουν παρουσίες που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Το 2022, στο 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, η Αμάντα Λιρ, στα 83 της, έκανε μία από εκείνες τις εμφανίσεις που δύσκολα περνούν απαρατήρητες. Με αξεπέραστο στιλ και τη χαρακτηριστική βεντάλια στο χέρι, απέδειξε για ακόμη μία φορά πως η πραγματική κομψότητα δημιουργεί τάσεις. Άλλωστε, η Λιρ έχει περάσει ολόκληρη τη ζωή της χτίζοντας, αλλά και ανατρέποντας, τον δικό της μύθο.
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Η Αμάντα Λιρ – με το αείμνηστο ντίσκο – χιτ Enigma (Give a bit of mmm to me) παραμένει ένας από τους πιο γοητευτικούς γρίφους της ποπ κουλτούρας. «Ένα πλάσμα θεϊκό που δεν είχε φύλο». Με αυτά τα λόγια είχε περιγράψει ο Σαλβαντόρ Νταλί την Αμάντα Λιρ, τη γυναίκα με τη μπάσα φωνή και το σεξαπίλ που υπήρξε για περισσότερο από μία δεκαετία μούσα, φίλη και σταθερή παρουσία στη ζωή του.
Μοντέλο, ζωγράφος, τραγουδίστρια, ηθοποιός, τηλεπαρουσιάστρια, μούσα, ντίβα της ντίσκο. Η Αμάντα Λιρ δεν ακολούθησε ποτέ μία ευθεία επαγγελματική διαδρομή. Γεννήθηκε ως άντρας ή ως γυναίκα; Το 1939 ή το 1950 τελικά; Έχει στ’ αλήθεια γαλλικές, ρωσικές ή κινεζικές ρίζες;
Η ημερομηνία και ο τόπος γέννησής της παραμένουν μυστήριο. Κατά καιρούς έχουν αναφερθεί διαφορετικές ημερομηνίες, από το 1939 έως το 1950, αλλά και διαφορετικοί τόποι γέννησης, από το Ανόι και το Χονγκ Κονγκ μέχρι τη Σιγκαπούρη και την Τρανσυλβανία.
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Ακόμη μεγαλύτερο μυστήριο αποτέλεσε η ταυτότητα και το φύλο της. Για δεκαετίες κυκλοφορούσαν φήμες ότι είχε γεννηθεί άνδρας και ότι είχε υποβληθεί σε επέμβαση αλλαγής φύλου. Η ίδια, ωστόσο, ουδέποτε έδωσε μία ξεκάθαρη απάντηση που να κλείνει οριστικά την υπόθεση. Αντιθέτως, κατά καιρούς είχε αποδώσει τις φήμες στον Νταλί, ως ένα ευφυές διαφημιστικό τέχνασμα, ή στον Ντέιβιντ Μπάουι.
Παράλληλα, χρησιμοποιούσε το ενδιαφέρον του κόσμου για το φύλο της, για να μένει στην επικαιρότητα. Είχε παραδεχτεί άλλωστε, σε πολλές συνεντεύξεις, ότι οι φήμες περί αλλαγής φύλου είχαν δημιουργηθεί επί τούτου από τον Νταλί ως διαφημιστικό τρικ. Αργότερα άλλαξε δικαιολογία και είπε ότι ο Ντέιβιντ Μπάουι ήταν αυτός που ξεκίνησε την ιστορία.
Τον Νοέμβριο του 2011 κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ένα άρθρο από μια ιταλική εφημερίδα, που υποστήριζε ότι είχε βρει το πιστοποιητικό γέννησης της Λιρ. Το όνομα της ήταν Αλέν Μορίς Λουί Ρενέ Ταπ, γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου του 1939 στη Σαϊγκόν και ήταν άντρας. Η εγκυρότητα του εγγράφου δεν αποδείχτηκε ποτέ και επομένως το μυστήριο έγινε μέρος της ίδιας της περσόνας της.
«Είμαι γνωστή. Στην Ιταλία επειδή είναι μανιακοί με το σεξ και στη Γερμανία, επειδή περίμεναν πώς και πώς να βρεθεί μία καινούρια Μαρλέν Ντίτριχ», είχε πει με τον κυνισμό και το χιούμορ που τη χαρακτήριζαν.