Σαμπρίνα Κάρπεντερ: Εμφάνιση με μηνύματα για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων στα MTV Video Music Awards 2025

Τα δικά της μηνύματα στήριξης σε τρανς άτομα θέλησε να περάσει η Σαμπρίνα Κάρπεντερ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στα MTV Video Music Awards 2025. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός απέσπασε θερμά χειροκροτήματα και έδειχνε να το απολαμβάνει.

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ανέβηκε την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στη σκηνή, τραγουδώντας το νέο της single «Tears». Στην ερμηνεία συμμετείχαν και διαγωνιζόμενοι από το «RuPaul’s Drag Race», με τους οποίους αναπαρήγαγαν εικόνες από το βίντεο κλιπ του τραγουδιού.



Η κορύφωση της εμφάνισής της, ήρθε όταν η τραγουδίστρια περικυκλώθηκε από χορευτές και drag queens που κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «προστατεύστε τα δικαιώματα των τρανς ατόμων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ είχε εννέα υποψηφιότητες στα φετινά MTV VMAs, ανάμεσά σε αυτά για το «Βίντεο της χρονιάς» με το «Manchild», καθώς και για την Καλύτερη ποπ καλλιτέχνιδα, Καλύτερο άλμπουμ («Short n’ Sweet»), Καλύτερη σκηνοθεσία, Καλύτερη διεύθυνση φωτογραφίας, Καλύτερα οπτικά εφέ, Καλύτερο μοντάζ και Τραγούδι του καλοκαιριού.

Το «Tears» περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Man’s Best Friend», που κυκλοφόρησε στα τέλη Αυγούστου και έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200. Η ηχογράφηση του δίσκου με τα 12 κομμάτια έγινε σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες, με συνεργάτες τους Jack Antonoff, John Ryan και Amy Allen.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η λίστα των νικητών

Βίντεο της Χρονιάς

Ariana Grande – «Brighter Days Ahead»

Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Lady Gaga

Τραγούδι της Χρονιάς

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Καλύτερος Νεοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης

Alex Warren

Καλύτερος Ποπ Καλλιτέχνης

Sabrina Carpenter

MTV Push Performance of the Year

Katseye – “Touch”

Καλύτερη Συνεργασία

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile””

Καλύτερο Ποπ

Ariana Grande – «Brighter Days Ahead»

Καλύτερο Hip-Hop

Doechii – «Anxiety»

Καλύτερο R&B

Mariah Carey – “Type Dangerous”

Καλύτερο Εναλλακτικό

Sombr – “Back to Friends”

Καλύτερο Ροκ

Coldplay – “All My Love”

Καλύτερο Λάτιν

Shakira – “Soltera”

Καλύτερο K-Pop

Lisa Featuring Doja Cat & Raye – “Born Again”

Καλύτερο Afrobeats

Tyla – “Push 2 Start”

Καλύτερο Κάντρι

Megan Moroney – “Am I Okay?”

Καλύτερο Άλμπουμ

Sabrina Carpenter – “Short n’ Sweet”

Καλύτερο Βίντεο Μεγάλης Φόρμας

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Καλύτερο Γκρουπ

Blackpink

Τραγούδι του Καλοκαιριού

Tate McRae – “Just Keep Watching“

Video for Good

Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Lady Gaga – “Abracadabra”

Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Lady Gaga – “Abracadabra”

Καλύτερη Διεύθυνση Φωτογραφίας

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Καλύτερο Μοντάζ

Tate McRae – “Just Keep Watching”

Καλύτερη Χορογραφία

Doechii – “Anxiety”

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

Sabrina Carpenter – “Manchild”