Σε δημοπρασία του «Last Week Tonight With John Oliver» συγκεντρώθηκαν 1,54 εκ. δολάρια

Πίνακας του Μπομπ Ρος πρόκειται να βγει σε δημοπρασία και η όλη διαδικασία να βοηθήσει για άλλη μια φορά τη δημόσια ραδιοτηλεόραση στις ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα ο Τζον Όλιβερ, παρουσιαστής του σόου «Last Week Tonight With John Oliver» έπεισε την οικογένεια του Μπομπ Ρος να πουλήσει σε δημοπρασία έναν ακόμη πίνακα του τηλεοπτικού σταρ του PBS για να υποστηρίξει τα δημόσια μέσα ενημέρωσης.

Το έργο «Cabin at Sunset» του αείμνηστου Μπομπ Ρος, το οποίο ζωγράφισε σε επεισόδιο της 10ης σεζόν του «The Joy of Painting» του PBS το 1986, πωλήθηκε έναντι 1.044.000 δολαρίων μετά από 35 προσφορές, σύμφωνα με το Variety.

Καταγράφηκε έτσι νέο ρεκόρ σε δημοπρασία για πίνακα του Μπομπ Ρος. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο οίκος Bonhams Los Angeles πούλησε σε δημοπρασία με τίτλο «Joy of Painting» τρία έργα του για να υποστηρίξει την Αμερικανική Δημόσια Τηλεόραση (American Public Television) — την εταιρεία που συνεχίζει να διανέμει την σειρά «Joy of Painting». Στις 11 Νοεμβρίου, το «Winter’s Peace» (1993) πουλήθηκε για 318.000 δολάρια, ενώ το «Cliffside» (1990) πουλήθηκε για 229.100 δολάρια και το «Home in the Valley» πουλήθηκε για 114.800 δολάρια. Συνολικά από την πώληση των τριών έργων συγκεντρώθηκαν 662.000 δολάρια.

Στο επεισόδιο της εκπομπής «Last Week Tonight» στις 16 Νοεμβρίου, ο Όλιβερ περιέγραψε λεπτομερώς πώς η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ και του Κογκρέσου να περικόψουν χρηματοδότηση ύψους 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια από την Εταιρεία Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης (Corporation for Public Broadcasting) νωρίτερα φέτος έχει επηρεάσει σοβαρά τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Γι’ αυτό η εκπομπή λάνσαρε το «John Oliver’s Junk», έναν ιστότοπο με 65 αντικείμενα (τα περισσότερα από την εκπομπή) που ήταν διαθέσιμα προς πώληση για την υποστήριξη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης — συμπεριλαμβανομένου του έργου «Cabin at Sunset».

Συνολικά, στη δημοπρασία συγκεντρώθηκαν περίπου 1,54 εκατομμύρια δολάρια για το Ταμείο το οποίο βοηθά τους τοπικούς δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να βρουν προσωρινά νέα κεφάλαια.