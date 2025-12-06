Shaya: «Τελείωσαν πάρα πολύ άδοξα οι Hi-5 τότε και θέλουμε να το ξαναζήσουμε»

Για την επιθυμία να βρεθούν ξανά μαζί σαν «Hi-5» στη σκηνή μίλησε η Shaya, με αφορμή πρόσφατη διαφήμιση όπου συμμετείχαν οι τρεις εκ των πέντε τραγουδιστριών, μίλησε στην συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Weekend Live» με τη Μάρτζυ Λαζάρου και τον Δημήτρη Πανόπουλο στον ΣΚΑΪ.

«Βρεθήκαμε με τη Φρόσω και την Νάνσυ από τις Hi 5 στην Κύπρο αυτό το καλοκαίρι και κάναμε, για πλάκα, ένα TikTok βίντεο στο δικό μου τραγούδι. Προφανώς αυτό το είδε η καμπάνια και μας είπαν “θέλουμε να κάνετε αυτό που κάνατε στο TikTok” αλλά πολύ πιο ολοκληρωμένο» δήλωσε η τραγουδίστρια και ποπ σταρ, Shaya.

«Νιώσαμε παιδιά πάλι, λες και ήμασταν στην εποχή την τότε και το απολαύσαμε στο έπακρο. Θέλουμε πάρα πολύ να μπορέσουμε να κάνουμε reunion και να ευχαριστήσουμε τους fans. Γιατί, απ’ ότι φαίνεται, μας στηρίζουν μέχρι και σήμερα, 20 χρόνια μετά. Τελείωσε πάρα πολύ άδοξα, τότε και θέλουμε να ξαναδώσουμε αυτή τη χαρά στον κόσμο και εμείς να το ξαναζήσουμε».

«Η πρόταση για τη διαφήμιση έγινε σε πάρα πολύ σύντομο διάστημα οπότε δεν ήταν εύκολο να αφήσουν τις υποχρεώσεις τους, οι άλλες δυο, για να είναι. Δηλαδή θα έπρεπε να φύγουν από το εξωτερικό, να έρθουν εδώ, να κάνουν τις χορογραφίες οπότε λόγω χρόνου δεν καταφέραμε να είμαστε και οι πέντε» πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Shaya στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.