Simone Susinna: Ο πρωταγωνιστής του «365 Days» χειρουργήθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας

«Μάθαμε ότι έφυγε εσπευσμένα με ελικόπτερο από τη Μύκονο για κέντρο υγείας της Αθήνας», αποκάλυψε ο Πέτρος Νάζος στο «Happy Day»
Simone Susinna
O Simone Susinna / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Το άγνωστο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε ο γνωστός ηθοποιός, Simone Susinna, που αγαπήθηκε στη χώρα μας από τη σειρά ταινιών «365 Days», το διάστημα που βρισκόταν στην Ελλάδα αποκάλυψε ο Πέτρος Νάζος.

Ο ρεπόρτερ της Μυκόνου βρέθηκε ως καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε στην Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον γοητευτικό ηθοποιό της δημοφιλούς σειράς ταινιών, που πριν από μερικές ημέρες έκανε διακοπές στη Μύκονο. 

Όπως αποκάλυψε ο Πέτρος Νάζος, ο Simone Susinna ενώ βρισκόταν για έναν μήνα στο νησί των «ανέμων» αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο στην Αθήνα, όπου εισήχθη στο νοσοκομείο και χειρουργήθηκε. 

«Έμεινε στο νησί για έναν μήνα. Μάθαμε ότι έφυγε εσπευσμένα με ελικόπτερο για κέντρο υγείας της Αθήνας. Είχε κάποιο πρόβλημα με το στομάχι του, ενώ χρειάστηκε να μείνει εκεί για 10 μέρες», αποκάλυψε ο Πέτρος Νάζος.

«Αν δεν κάνω λάθος έπαθε ειλεό, χειρουργήθηκε, νοσηλεύτηκε 10 μέρες ο άνθρωπος και δεν μαθεύτηκε. Αν δεν κάνω λάθος στο νοσοκομείο έμεινε μαζί του και μια Ρωσίδα καλλονή που ήταν μαζί του», είπε με τη σειρά της η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Παράλληλα, ο Πέτρος Νάζος ανέφερε πως ο ηθοποιός είχε πάντα προστασία όσο βρισκόταν στη Μύκονο και πολλές φορές δεν επιθυμούσε την καταγραφή των διακοπών του από τους ρεπόρτερ του νησιού.

Σημειώνεται ότι ο Simone Susinna είναι ιταλικής καταγωγής, γεννήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 1993 στην Κατάνια της Ιταλίας και πρωταγωνίστησε στη σειρά ταινιών «365 Days». 

