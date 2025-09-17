Σίσσυ Χρηστίδου για Θοδωρή Μαραντίνη: «Δυστυχώς τα δικαστήρια επαναλαμβάνονται, δεν θα σταματήσει ποτέ πιστεύω»

Η Σίσσυ Χρηστίδου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και στον Νίκο Γεωργιάδη, λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής της στο Mega. Η παρουσιάστρια μίλησε για τις αλλαγές στη ζωή της, τα δικαστήρια με τον πρώην σύζυγό της για την επιμέλεια των παιδιών που απέκτησαν και τα προσωπικά στοιχήματα που βάζει με φόντο τη νέα χρονιά.

Το ζευγάρι μετά το διαζύγιό του βρέθηκε στα δικαστήρια για οικονομικούς λόγους, διεκδικώντας την επιμέλεια των παιδιών τους. Τον περασμένο Ιούνιο ο Θοδωρής Μαραντίνης εξέδωσε μία ανακοίνωση, ενημερώνοντας ότι όσα έχουν ακουστεί για τον ίδιο και τα παιδιά του είναι ψευδή και πώς έχει κινηθεί νομικά για να αποκαταστήσει τη δική του αλήθεια, αναφερόμενος -προφανώς- σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η Σίσσυ Χρηστίδου στη Φαίη Σκορδά.

Οι σχέσεις τους δεν έχουν αποκατασταθεί και η Σίσσυ Χρηστίδου αποφεύγει να μιλήσει για φάση κατευνασμού στη διαμάχη. Επανέλαβε πως έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και τόνισε ότι πολλές αποφάσεις που έχουν ληφθεί, της προκάλεσαν συγκίνηση.

Ελπίζω ότι η ιστορία με τον πρώην σύζυγό σου βρίσκεται σε μια φάση κατευνασμού.

Δεν έχει αλλάξει κάτι. Όσες αποφάσεις και αν βγουν, δυστυχώς τα δικαστήρια επαναλαμβάνονται. Δεν θα σταματήσει ποτέ, πιστεύω.

Πολύ στενόχωρο ακούγεται αυτό.

Κι εγώ στενοχωριέμαι, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Η αλήθεια είναι όμως ότι έχω γίνει πιο ανθεκτική. Έμαθα να εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη και να μη φοβάμαι. Γιατί απέδειξε πως πάνω από όλα βάζει τα παιδιά μας. Κάθε φορά που διαβάζω μια απόφαση, καταλήγω να κλαίω με λυγμούς από συγκίνηση.

Στη Δικαιοσύνη έχεις εμπιστοσύνη πλέον, στους άντρες όμως;

Προφανώς! Τι εννοείς; Καταρχάς μεγαλώνω δύο αγόρια που θα γίνουν υπέροχοι άντρες κι έχω πολλούς υπέροχους άντρες στη ζωή μου. Τον αδελφό μου, τον μπαμπά μου, τον Παύλο (σ.σ. Σταματόπουλο), τους φίλους μου, τον ψυχολόγο μου, τον δικηγόρο μου… Είναι δυνατόν να μην έχω εμπιστοσύνη στους άντρες; Αλίμονο.

Μιλάω για έναν πιθανό σύντροφο, έχοντας περάσει πια έξι χρόνια από το τέλος του γάμου σου.

Η απόφασή μου μετά το διαζύγιό μου, όπως ξέρεις, είναι ό,τι συμβαίνει στη ζωή μου να μένει μακριά από τα φώτα. Δεν ονειρεύομαι όμως να κάνω ξανά έναν γάμο ή να μπει στο σπίτι μου ένας άντρας και να ζήσουμε μαζί. Αυτό δεν υπάρχει στο πλάνο μέχρι να φύγουν τα παιδιά μου από το σπίτι. Είναι πολύ συνειδητή απόφαση. Είναι μια συνθήκη που πρέπει να ανεχτεί ένας άντρας όταν μπαίνει στη ζωή μου. Και δεν είναι εύκολο για κανέναν άντρα αυτό. Το καταλαβαίνω.

Λένε ότι η δεκαετία των 40 είναι η πιο ερωτική για μια γυναίκα.

Σίγουρα είναι η πιο συνειδητοποιημένη. Δεν ξέρω αν αυτό συνέβη λόγω των εμπειριών που είχα ή λόγω της ηλικίας – πιθανό το πρώτο θα έλεγα. Από τα 38 και μέχρι τώρα ήταν αρκετά δύσκολα χρόνια για μένα. Μέσα σε αυτό το διάστημα εξελίχθηκα περισσότερο ως άνθρωπος από όλα μαζί τα 38 χρόνια που είχαν προηγηθεί. Είμαι ένας τελείως άλλος άνθρωπος σε σχέση με τα 38 μου.

Καλύτερος άνθρωπος όμως; Γιατί πέρασες πόνο μεγάλο.

Τι θα πει «καλύτερος»; Για πολλά χρόνια κουβαλούσα το φορτίο του «καλού κοριτσιού» και τώρα προσπαθώ να το πετάξω από πάνω μου. Πάντα προσπαθούσα να είναι όλοι γύρω μου χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, βάζοντας πολλές φορές πίσω τον εαυτό μου για να είναι όλοι οι άλλοι καλά. Έπρεπε να εκπαιδευτώ να λέω «όχι», να βάζω όρια. Δεν έβαζα κανένα όριο στους άλλους, μπορούσες να περπατήσεις πάνω μου. Θα σε άφηνα να με καταπιείς, ειδικά αν σε αγαπούσα.

Είσαι πιο συμφιλιωμένη με τον εαυτό σου;

Ναι, τα πάμε καλύτερα. Είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου, αλλά πλέον είμαι στην καλύτερη φάση που έχω υπάρξει.