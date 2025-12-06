Σίσσυ Χρηστίδου: Όταν νιώθω ότι βάλλομαι παίρνω βάρος ουσιαστικά για να προστατευτώ

Με αφορμή την εξομολόγηση που έκανε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης για τα υπερφαγικά επεισόδια που αντιμετωπίζει, η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε για τις προσωπικές μάχες που δίνει κατά καιρούς, για τον έλεγχο του βάρους της. Όπως είπε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!», το πρωί του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου, όταν πιέζεται παίρνει κιλά, που στη συνέχεια αγωνίζεται για να χάσει.

Η Σίσσυ Χρηστίδου προσπάθησε να αναδείξει τις διαστάσεις του θέματος και στάθηκε στα σχόλια ορισμένων, που δεν καταλαβαίνουν το πρόβλημα. Έδωσε συγχαρητήρια στον Αλέξανδρο Κοψιάλη για τις δηλώσεις του και στη συνέχεια πήρε το λόγο.

«Εγώ όταν νιώθω ότι βάλλομαι, παίρνω βάρος ουσιαστικά για να προστατευτώ. Έτσι λειτουργεί ας πούμε σε μένα. Δηλαδή είναι η ασφάλειά μου. Όταν νιώθω ότι κινδυνεύω με οποιονδήποτε τρόπο, είτε συναισθηματικά, είτε πρακτικά, Όταν είμαι σε κίνδυνο, παίρνω βάρος» τόνισε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Θέλω να πω όμως ότι αυτό θέλει δουλειά. Δηλαδή πρέπει να το δεις με τον ψυχολόγο, πρέπει να το συζητήσεις και κυρίως είναι εκεί. Εκεί είναι η λύση. Στους ψυχολογικούς παράγοντες, τι είναι αυτό που σε οδηγεί και πώς μπορείς να το αντικαταστήσεις; Με τι μπορείς να το αντικαταστήσεις; Γιατί και εσύ, ο οργανισμός, το κάνει για προστασία. Δεν το κάνει για αυτοκαταστροφή. Απλά είναι αυτοκαταστροφικός ο τρόπος. Αλλά μέσα σου νομίζεις ότι αυτό σε σώζει εκείνη τη στιγμή», σημείωσε η παρουσιάστρια.

«Ξέρεις ότι κάνεις κακό στον εαυτό σου όμως. Απλά δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, Παύλο. Εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί; Όταν λένε «εντάξει ρε παιδί μου, σταμάτα να τρως». Α! Πώς δεν το σκέφτηκα; Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.

Θέλει πάρα πολλή δουλειά. Και εγώ βγάζω το καπέλο στον Αλέξανδρο που μέσα… βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα στον πυρήνα του προβλήματος και έχει τη γενναιότητα να το συζητάει», κατέληξε στον σχολιασμό της η Σίσσυ Χρηστίδου.

