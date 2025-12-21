Σμαράγδα Καρύδη: Ο Σταύρος Ξαρχάκος ήταν η μεγαλύτερη σχέση μου μετά τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη

Η γνωστή ηθοποιός, Σμαράγδα Καρύδη, βρέθηκε καλεσμένη στο κανάλι του Fipster στο Youtube και στο «Θάρρος ή Αλήθεια» με την ίδια να αποκαλύπτει πολλές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική της ζωή. Την ίδια θα απολαύσουμε και σε λίγες μέρες στο reunion της πασίγνωστης σειράς «Στο Παρά Πέντε».

Η Σμαράγδα Καρύδη μίλησε για την πορεία της, τις έντονες στιγμές, ενώ απάντησε στα google trends με το όνομά της. Οι χρήστες του διαδικτύου, όπως φάνηκε, αναζήτησαν πληροφορίες για την προσωπική της ζωή, την ηλικία της και τους λόγους που δεν απέκτησε παιδί. Σίγουρα βέβαια το όνομά της είναι συνυφασμένο και με το Παρά Πέντε», τη σειρά την οποία τη καθιέρωσε σαν μία από τις καλύτερες Ελληνίδες ηθοποιούς.

Η ίδια απάντησε ανοιχτά σε πολλά θέματα, ενώ αποκάλυψε λεπτομέρειες για την περίοδο που ήταν ζευγάρι με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, αλλά και την σχέση που ακολούθησε με τον Σταύρο Ξαρχάκο.

«Ο Μαρκουλάκης είναι αδελφικός μου φίλος και όταν ήμασταν στη δραματική σχολή συμμαθητές ήμασταν σε σχέση. Ο κόσμος το ψάχνει τώρα αυτό γιατί υπάρχει στο παρελθόν μου. Έχουμε κάνει μαζί δουλειές και αγαπιόμαστε τρομερά. Δεν είναι κολλητοί μου όσοι έχουν υπάρξει μαζί μου ζευγάρι.

Με τον Κωνσταντίνο ταιριάξαμε σαν άνθρωποι, ήμασταν φίλοι από πριν, γίναμε ζευγάρι στη σχολή γιατί σε εκείνες τις ηλικίες μπερδεύονται και τα όρια. Ξεκινήσαμε σαν φίλοι αλλά ήμασταν μαζί για τρία χρόνια με κάποια On – Off. Μετά μείναμε πολύ φίλοι», είπε η Σμαράγδα Καρύδη για την σχέση της με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Για την σχέση της με τον Σταύρο Ξαρχάκο είπε ότι: «Ήταν μία από τις μεγαλύτερες σχέσεις της ζωής μου, μετά τον Μαρκουλάκη».

Η Σμαράγδα Καρύδη έγινε γνωστή μέσα από τον ρόλο της στην σειρά «Στο Παρά Πέντε» η οποία μάλιστα επιστρέφει μέσα από την επετειακή εκπομπή του MEGA για τα 20 χρόνια της σειράς το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου.

Σε ένα χορταστικό, πολύωρο show, οι τηλεθεατές θα ξαναθυμηθούν τις πιο εμβληματικές ατάκες, όπως τις επέλεξαν οι ίδιοι μέσα από το ειδικό microsite του MEGA, αλλά και τα σπαρταριστά βίντεο που γύρισαν ειδικά γι’ αυτή τη βραδιά.

Το αφιέρωμα θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις από δεκάδες ηθοποιούς και συντελεστές που συνέβαλαν στη δημιουργία της πασίγνωστης σειράς, καθώς και backstage υλικό από τα γυρίσματα της κωμωδίας του MEGA πριν από 20 χρόνια που δεν έχουμε ξαναδεί.