Σμαραγδής σε Στάνκογλου: «Αυτό το κλίμα είναι η αριστερά, δε θέλουν να πιστέψουν ότι η ταινία Καποδίστριας είχε επιτυχία»

«Εγώ τον κύριο Γιάννη Στάνκογλου δεν τον ξέρω, δεν τον έχω δει ποτέ. Εκφράζει την αριστερή κουλτούρα που με πολεμάει τόσα χρόνια γιατί έφυγα από εκεί» είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Σμαραγδής.

Στον Γιάννη Στάνκογλου έσπευσε να απαντήσει μετά από όσα δήλωσε για την ταινία «Καποδίστριας», ο Γιάννης Σμαραγδής ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Πρωινό την Δευτέρα (09.02.2026). Ο σκηνοθέτης κλήθηκε να τοποθετηθεί για τα όσα είπε ο Γιάννης Στάνκογλου, ο οποίος είπε ότι οι ταινίες του Γιάννη Σμαραγδή θυμίζουν περισσότερο ηθογραφία παρά κινηματογράφο.

«Αυτό το κλίμα είναι η αριστερά. Δε θέλουν να πιστέψουν ότι η ταινία είχε αυτή την επιτυχία. Όπως δε θέλανε να πιστέψουν, και βοηθήσανε να μη γίνει η ταινία, τώρα συνεχίζουν πιστεύοντας ότι θα την αλλοιώσουν. Η ταινία αυτή είναι αγαθή. Άτρωτη», είπε αρχικά ο Γιάννης Σμαραγδής.

Αφού ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει προσωπικά τον Γιάννη Στάνκογλου, συμφώνησε με τον παρουσιαστή που υποστήριξε ότι η γνώμη του εκφράζει την αριστερή κουλτούρα, λέγοντας: «Τα κάνουν τζάμπα. Φαίνεται το μέσα τους. Εγώ τον κύριο Στάνκογλου δεν τον ξέρω, δεν τον έχω δει ποτέ. Εκφράζει την αριστερή κουλτούρα που με πολεμάει τόσα χρόνια γιατί έφυγα από εκεί. Όταν ήμουν στην αριστερά, δυο φορές μου πρότειναν να κατέβω στις εκλογές».

Υπενθυμίζεται ότι η γνωστός ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για την ταινία «Καποδίστριας» που υπογράφει ο Γιάννης Σμαραγδής, για την οποία είπε ότι δεν την είδε καν.

«Δεν είδα τον “Καποδίστρια”, θα το δω στην τηλεόραση. Δεν μ’ αρέσει ο Σμαραγδής σαν σκηνοθέτης, δεν μ’ αρέσει καθόλου. Έχω δει πολλές ταινίες που έχει κάνει, τις έχω δει στην τηλεόραση, αλλά είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται ηθογραφία. Δεν είναι κάτι το οποίο με τρελαίνει» απάντησε αρχικά ο Γιάννης Στάνκογλου, όταν ρωτήθηκε για την πολυσυζητημένη ταινία.

Ο δημοφιλής ηθοποιός συνέχισε λέγοντας: «Όλος αυτός ο ντόρος με την ταινία έγινε γιατί είναι ο Καποδίστριας και γιατί έπαιξε όλο αυτό το παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, του αν θα πάρει ή δεν θα πάρει λεφτά. Κατά τη γνώμη μου ο Καποδίστριας θα έπρεπε να ‘χε γίνει με πολύ άλλο budget και δεν ξέρω με ποιον άλλο τρόπο και με ποιον σκηνοθέτη. Συγνώμη που δεν απαντάω πολιτικά αλλά είναι ένα σινεμά που δεν μ’ αρέσει εμένα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο γνωστός ηθοποιός δήλωσε πως «Τα παιδιά είναι πρώτα και μετά η δουλειά. Δεν είναι πολύ ψηλά στις σκέψεις μου το να βρω μια σύντροφο. Περνάω πολύ όμορφα στη ζωή μου, βρίσκω χρόνο για πολλά πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε χρόνο αν καθορίζουμε εμείς οι ίδιοι τον χρόνο μας και δεν τον αφήνουμε να μας παίρνει. Δεν μου αρέσει η γκρίνια. Μου αρέσει να γεμίζω τον χρόνο μου με πράγματα που έχω ανάγκη και με κάνουν να απορροφηθώ, να απελευθερωθώ. Να μην νιώθω ότι έχω απωθημένο. Είμαι σε πολύ καλή φάση, άσχετα με την κούραση».