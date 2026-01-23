Σόφη Ζαννίνου: «Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν δύσκολος στη συνεργασία μας»

Για τη συνεργασία που είχε με τον συνάδελφο της, Γιώργο Μαρίνο στη θρυλική Μέδουσα μίλησε από καρδιάς η Σόφη Ζαννίνου, το απόγευμα της Παρασκευής (23/1/2026), όταν φιλοξενήθηκε από τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάσης Αναγνωστόπουλος στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ.

«Τον τελευταίο λόγο στο πρόγραμμα τον είχε πάντα ο Γιώργος Μαρίνος. Ο Μαρίνος σε συνεργασία με τον Δανίκα. Κοιτάξτε, ήταν δύσκολος. Δηλαδή, στο μυαλό μου, η Μέδουσα είναι με τις ατέλειωτες πρόβες, που κάναμε επί τρεις μήνες. Αρχίζαμε από τον Ιούνιο για να ανοίξουμε τον Οκτώβρη» περιέγραψε, αρχικά, η δημοφιλής ηθοποιός, Σόφη Ζαννίνου.

«Ατέλειωτες πρόβες, ατελείωτη αγωνία, φοβερή επιτυχία… Είναι όλα μαζί ανάμεικτα. Όπως επίσης, όταν μας έκανε παρατήρηση ο Γιώργος που ήμουν στην αγκαλιά της Αιμιλίας Σαρρή, με την οποία ήμασταν μαζί τη δεύτερη σεζόν και κλαίγαμε όταν μας έκανε μια παρατήρηση».

«Μπορεί να ήταν λίγο έντονα τα πράγματα, όμως, από την άλλη, το δικαιολογώ και το καταλαβαίνω. Γιατί όταν έχεις ένα ολόκληρο πράγμα επάνω σου, αν κάτι δεν πάει καλά, δεν θα έλεγε ο κόσμος “του Μαρίνου”, αν δηλαδή είναι καλό το πρόγραμμα του Μαρίνου» συμπλήρωσε η Σόφη Ζαννίνου.