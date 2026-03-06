Σόφη Ζαννίνου: Στο παρελθόν σύντροφοί μου προσπάθησαν να καταπατήσουν την αξιοπρέπειά μου

Η Σόφη Ζαννίνου έδωσε μία νέα συνέντευξη και αναφέρθηκε στην κακοποίηση που υφίστανται κάποιες γυναίκες, ενώ εξομολογήθηκε ότι στο παρελθόν και η ίδια έχει δεχτεί λεκτική βία.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στο Λοιπόν και τον Ανδρέα Θεοδώρου, με αφορμή την παράσταση «Vagina Hood» που πρωταγωνιστούσε. Η Σόφη Ζαννίνου αναφέρθηκε στο σοβαρό πρόβλημα της βίας, τονίζοντας ότι είναι βαθιά ριζωμένη στην κοινωνία μας.

«Αυτή η παράσταση είχε σκοπό να αφυπνίσει γενικότερα τη γυναίκα και πρώτα να μάθει να γαλουχεί τον γιο της. Παλαιότερα, θυμάστε στις ταινίες ότι θεωρούταν δεδομένο ότι ο μπαμπάς θα δείρει το παιδί του. Ήταν το φυσικό. Ακόμη και στο σχολείο απλώναμε το χέρι μας για να μας χτυπήσει ο δάσκαλος με τη βέργα. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει, γιατί είναι μια μορφή βίας που εμείς οι μεγαλύτεροι την καταλάβαμε αργότερα» είπε αρχικά για την παράσταση.

«Η αλήθεια είναι πως ζούμε σε μια εποχή όπου η βία μοιάζει να έχει ριζώσει βαθιά στην κοινωνία. Τα περιστατικά γυναικοκτονιών και κακοποίησης παιδιών μας έχουν συγκλονίσει όλους. Μέσα από την παράσταση θέλαμε να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα: μην το δέχεστε. Μιλήστε, ζητήστε βοήθεια από ειδικούς, σταματήστε το. Πρέπει να υπάρξει στήριξη από γυναίκα σε γυναίκα και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μόνο έτσι μπορούμε να σπάσουμε τον κύκλο της σιωπής», δήλωσε ακόμα η Σόφη Ζαννίνου.

Παράλληλα, εξομολογήθηκε: «Στο παρελθόν σύντροφοί μου προσπάθησαν να καταπατήσουν την αξιοπρέπειά μου. Και λεκτική βία έχω δεχτεί. Όσο ήμουν μικρή και θεωρούταν δεδομένο από το σπίτι, έκανα τον Κινέζο και δεν μιλούσα. Αργότερα έφευγαν τραπέζια. Πάντα τους προειδοποιούσα να μην κάνουν κάτι που με ενοχλεί τη δεύτερη, την τρίτη φορά ή χαιρετούσα ή χρησιμοποιούσα άλλους τρόπους για να επικοινωνήσω».

«Σήμερα είναι πιο εύκολο για κάποιον που έχει υποστεί κακοποίηση να μιλήσει ανοιχτά απ’ ό,τι στο παρελθόν, γιατί πλέον τα στόματα έχουν ανοίξει. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Ο άνθρωπός σου, ο φίλος σου, ο σύντροφός σου πρέπει να ξέρει τι σε ενοχλεί. Οφείλουμε να μιλάμε ανοιχτά για όσα μας πονάνε. Μια γυναίκα που υφίσταται κακοποίηση πρέπει τη στιγμή που τη βιώνει να φεύγει και να το τελειώνει. Γιατί η μικρή ζημιά γίνεται μεγάλη. Η μία φορά μπορεί να εξελιχθεί σε χιλιάδες και αυτό να μετατραπεί σε σύστημα ζωής. Δεν πρέπει να επιτρέπεται να συμβεί. Σε όλων των ειδών τις σχέσεις», είπε στην ίδια συνέντευξη η γνωστή ηθοποιός.