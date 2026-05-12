Για τους λόγους που την οδήγησαν στο τέλος των συνεδριών αστρολογίας μίλησε η Άση Μπήλιου.

Η γνωστή αστρολόγος ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» και είχε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, το απόγευμα της Τρίτης (12.05.2026), στην ΕΡΤ. Όπως είπε η Άση Μπήλιου πήρε την απόφαση να σταματήσει τις συνεδρίες διότι την μπλόκαρε ο κορονοϊός.

«Είχα κουραστεί πάρα πολύ από τις συνεδρίες. Επίσης, με μπλόκαρε ο κορονοϊός αρχικά διότι δεν το ήθελα τόσο πολύ. Δεν ήθελα, όμως, άλλο. Δηλαδή ήθελα να κάνω λίγη οικονομία ψυχικών δυνάμεων», είπε αρχικά η Άση Μπήλιου.

«Είχα φτάσει πια να σωματοποιώ τα προβλήματα των ανθρώπων γιατί δεν ερχόταν σε μένα κάποιος που να ‘ταν σούπερ χαρούμενος», εκμυστηρεύτηκε ακόμα η γνωστή αστρολόγος.

«Δεν το άντεξα γιατί ο ανθρώπινος πόνος είναι το πηγάδι χωρίς πάτο. Δεν μπορείς να σκεφτείς, να διανοηθείς, που μπορεί να φτάνει. Όταν λοιπόν έρχονται μάνες οι οποίες έχουν χάσει τα παιδιά τους, εγώ αυτόν τον πόνο δεν τον αντέχω. Δυστυχώς, δεν γινόταν να μην το κουβαλάω μέσα μου», είπε στη συνέχεια.

«Για όλο αυτό νομίζω ότι ξόδεψα πάρα πολύ ενέργεια, το κουβαλούσα μαζί μου και άρχισα να έχω ψυχοσωματικά. Δηλαδή έφτασα να πονάει το αυτί μου, δεν μπορούσα να το ακουμπήσω», συμπλήρωσε, ακόμα, η Άση Μπήλιου στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στην ΕΡΤ.