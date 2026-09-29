Σοφία Δανέζη: «Δεν με σεβάστηκαν, με χρησιμοποίησαν, δεν συγχωρώ – Θα το πληρώσετε» – Τα οργισμένα βίντεο στο Instagram

Τρία βίντεο στο Instagram ανέβασε η Σοφία Δανέζη και αναφέρθηκε με οργή και αγανάκτηση σε κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι – όπως καταγγέλλει – τη χρησιμοποίησαν.

Η γνωστή τραγουδίστρια ανέβασε στα stories της στο Instagram την Τρίτη (29.09.2026) κάποια stories και μίλησε για το κακό που της έκαναν κάποιοι, τονίζοντας ότι εκείνη επιλέγει να είναι καλός άνθρωπος. Μάλιστα, η Σοφία Δανέζη υπογραμμίζει στις αναρτήσεις της ότι όσοι την έβλαψαν θα το βρουν από τον Θεό.

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«Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει πάρα πάρα πολύ στη δικαιοσύνη. Πιστεύω στον Θεό και πιστεύω πάρα πολύ στη θεία δίκη. Έχω επιλέξει να γίνομαι και να είμαι καλός άνθρωπος. Έχω επιλέξει να μη πατάω επί πτωμάτων. Έχω επιλέξει να σέβομαι, να εκτιμώ, να μη λέω ψέματα και να μην πληγώνω ανθρώπους. Είναι επιλογή μου, έτσι;

Επιλέγω να είμαι καλό παιδί, παρόλο που ξέρω ότι μπορώ να κάνω κακό. Επιλέγω να είμαι το καλό παιδί. Για μένα, για κανέναν άλλον. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Δεν μπορεί να κρυφτεί, ρε παιδάκι μου, δεν γίνεται. Είναι έτσι φτιαγμένο όλο το έργο που να φαίνεται πάντα η αλήθεια. Αργά; Αργά, αλλά θα φανεί», είπε στο πρώτο βίντεο που δημοσίευσε η Σοφία Δανέζη.

Η γνωστή τραγουδίστρια συνέχισε να ξεσπά μέσω των social media, δημοσιεύοντας δύο ακόμα βίντεο.

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«Και όλα αυτά τα λέω για πρώτη και τελευταία φορά. Όποιοι δεν με σεβάστηκαν, όποιοι νόμιζαν ότι με κοροϊδεύουνε, Σκ@τ@@@@. Όποιοι με χρησιμοποίησαν νομίζοντας τέλος πάντων ότι μπορούν να με χρησιμοποιήσουν. Ένα θα σας πω… Αν όχι στα δικαστήρια τουλάχιστον, ο Θεός θα σας δικάσει. Αυτή η ενέργεια, αυτή η δύναμη θα σας κάνει να πονάτε για μια ζωή, για μια ζωή.

Μπορώ να μιλήσω και με γεγονότα ανθρώπων που με πείραξαν ότι θα υποφέρουν, θα το πληρώσετε αυτό. Μαζί μου ήταν πάντα ο Θεός και σε αυτόν πιστεύω. Και έτσι συνεχίζω τη ζωή μου. Με τη δύναμη αυτού του θείου δώρου που λέγεται θρησκεία», ανέφερε ακόμα η Σοφία Δανέζη.

«Για να κλείσω λοιπόν και αυτό το βίντεο. Δε συγχωρώ κανέναν. Δεν λέγομαι Θεός. Και ούτε είμαι ο Δαλάι Λάμα. Μεγάλωσα με αξίες. Σέβομαι πάρα πάρα πολύ. Και έχω και οικογένεια. Μεγάλωσα με οικογένεια. Όλοι εσείς δεν ξέρω με τι έχετε μεγαλώσει. Πάντως δεν λέγεται οικογένεια, αχταρμάς λέγεται. Τενεκέδες. Ξεγάνωτοι. Που κάνετε μόνο φασαρία. Τίποτα άλλο. Φασάρια.

Κρατάτε τις αξίες σας. Και αν μεγαλώσατε με οικογένεια, τιμήστε τους», κατέληξε η Σοφία Δανέζη.