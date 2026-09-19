Ηρώ Σαΐα για Σταύρο Ξαρχάκο: «Όπως σε κάθε σχέση δύο ανθρώπων, υπάρχουν στιγμές διαφωνίας»

Η Ηρώ Σαΐα έδωσε μία σπάνια συνέντευξη με αφορμή τη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου και μίλησε για τη σχέση και τα παιδιά τους.

Η γνωστή ερμηνεύτρια μίλησε ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη. Η Ηρώ Σαΐα αναφέρθηκε στις απαιτήσεις που έχει η συνεργασία της με τον Σταύρο Ξαρχάκο και απάντησε και στην ερώτηση αν έχουν περάσει κρίσεις στον γάμο τους.

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Για τη συνεργασία της με τον Σταύρο Ξαρχάκο η Ηρώ Σαΐα σημείωσε: «Είναι μια συνεργασία με απαιτήσεις, γιατί πάντοτε ζητάει από τον ερμηνευτή και τον μουσικό να ξεπερνούν τον εαυτό τους. Άλλωστε, όταν αγαπάς και εκτιμάς πολύ έναν άνθρωπο και τυχαίνει μάλιστα αυτός ο άνθρωπος να είναι ο τεράστιος αυτός δημιουργός, θέλεις να είσαι αντάξιος και καλλιτεχνικά. Στη συνεργασία μας είναι ο Σταύρος Ξαρχάκος, δεν υπάρχει η προσωπική μας σχέση και οφείλω να ανταποκριθώ. Δεν υπάρχει χώρος για κάτι λιγότερο. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά είναι σίγουρα πολύ ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός».

Παράλληλα μίλησε και για τα δίδυμα που έχουν αποκτήσει.

«Τα παιδιά έχουν τη δική τους προσωπικότητα και θέλω να πιστεύω πως τους αφήνουμε τον χώρο να ανακαλύψουν τι αγαπούν πραγματικά. Η μουσική υπάρχει φυσικά μέσα στο σπίτι μας, οπότε είναι αναπόφευκτο να έχουν κάποια σχέση μαζί της. Αλλά δεν θέλω να αποφασίσω εγώ για εκείνα αν θα γίνουν καλλιτέχνες. Όποιον δρόμο κι αν θελήσουν να ακολουθήσουν, θα χαρούμε να τα στηρίξουμε», ανέφερε.

Στην ερώτηση αν έχουν περάσει ποτέ κρίση στον γάμο της με τον Σταύρο Ξαρχάκο εξομολογήθηκε: «Δεν θα έλεγα ότι με ενδιαφέρει να μιλάω για “κρίσεις”. Όπως σε κάθε σχέση δύο ανθρώπων, υπάρχουν στιγμές διαφωνίας. Θα ήταν μάλλον ύποπτο, αν συμφωνούσαμε σε όλα. Αυτό που έχει σημασία σε μια μακροχρόνια σχέση είναι να υπάρχει εκτίμηση, εμπιστοσύνη και ένας κοινός κώδικας. Προτιμώ να μιλάω για ανθρώπους που εξελίσσονται και μαθαίνουν ο ένας τον άλλον μέσα στον χρόνο».