Η Ιωάννα Τούνη φωτογράφισε τον σύντροφό της με τον γιο της σε βραδινή τους έξοδο στο σινεμά

Μία βραδινή έξοδο για τρεις οργάνωσε η Ιωάννα Τούνη και πήγε σε κινηματογράφο της Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει μία παιδική ταινία μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη και τον γιο της, Πάρη.

Η γνωστή influencer μοιράστηκε στο Instagram το απόγευμα του Σαββάτου (19.09.2026) υλικό στα stories της από τη βόλτα της με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και τον μικρό Πάρη στο σινεμά. Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε ότι επέλεξαν να δουν την νέα ταινία των Paw Patrol.

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«Σήμερα το απόγευμά μας έχει σινεμά! Να πω ότι η νέα ταινία Paw Patrol άρεσε φουλ στον Πάρη, αλλά είχε και πάρα πολύ ωραία μηνύματα, οπότε άρεσε πολύ και σε εμένα…», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που ανέβασε στο Instagram.

Παράλληλα, η Ιωάννα Τούνη ανέβασε και μία τρυφερή πόζα του συντρόφου της με τον γιο της, από τη στιγμή που παρακολουθούσαν την ταινία. Μάλιστα, ως σχόλιο στη φωτογραφία έβαλε μια κόκκινη καρδιά και μία φάτσα που… λιώνει, για να εκφράσει τα συναισθήματά της.

Η Ιωάννα Τούνη φωτογράφισε τον αγαπημένο της την ώρα που παρακολουθούσε την ταινία, έχοντας στο πλάι του τον γιο της

Σημειώνεται ότι πρόσφατα η Ιωάννα Τούνη βρισκόταν στο Παρίσι, όπου άνοιξε τη νέα της επιχείρηση: ένα μαγαζί με κρουασάν.

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«Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να περιγράψω αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή…

Γιατί αυτό που βλέπεις δεν είναι απλώς ένα καινούργιο μαγαζί στο Παρίσι. Είναι ένα όνειρο που κάποτε το είχα μόνο στο μυαλό μου και σήμερα μπορώ να το αγγίξω, να το μυρίσω, να το δοκιμάσω!

Και κάπως έτσι γεννήθηκε το δικό μας Croissant Bar. Ένας χώρος όπου μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου κρουασάν! Να διαλέξεις τη γέμιση, τα toppings, τις γαρνιτούρες σου και να το κάνεις ακριβώς όπως το θέλεις. Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοψημένα κάθε μέρα και όλα φτιαγμένα με πολλή αγάπη από την pastry chef @panagouu – που τυχαίνει να είναι η μικρή μου ξαδέλφη που λατρεύω.

Αλλά για μένα αυτό το μέρος είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα croissant bar. Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι τα όνειρα δεν έχουν ταβάνι. Ότι μπορείς να ξεκινήσεις από το τίποτα, να έχεις φόβους, αμφιβολίες, να ακούσεις εκατό φορές το “δεν γίνεται” και παρ’ όλα αυτά να συνεχίσεις… Και να μην σταματήσεις μέχρι να το δεις μπροστά σου.

Αν κάτι έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια, είναι πως η ζωή μπορεί να σε πάει πολύ πιο μακριά απ’ όσο είχες ποτέ φανταστεί… αρκεί να μην φοβάσαι να κάνεις το πρώτο βήμα! Εγώ σήμερα κάνω ένα από τα μεγαλύτερα βήματά μου…», είχε γράψει η Ιωάννα Τούνη στην ανακοίνωσή της στο Instagram ότι ανοίγει μαγαζί στο Παρίσι.