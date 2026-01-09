Σοφία Μουτίδου: Εγκατέλειψα το βαφτιστήρι μου γιατί δεν πήγαινε η σχέση με τους γονείς καθόλου

Μία προσωπική αποκάλυψη έκανε η Σοφία Μουτίδου, δηλώνοντας ότι σταμάτησε να έχει σχέσεις με το βαφτιστήρι της, διότι δεν ήταν καλή η σχέση της με τους γονείς του παιδιού.

Τη δήλωση αυτή έκανε η γνωστή ηθοποιός κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Real View» το βράδυ της Πέμπτης (09.01.2026), προκαλώντας απορίες στις υπόλοιπες συμπαρουσιάστριές της. Όπως είπε η Σοφία Μουτίδου δεν ήταν φίλη με τους γονείς του παιδιού, με αποτέλεσμα να φτάσει στο σημείο να σταματήσει να το βλέπει…

«Εγκατέλειψα τη σχέση κι άφησα και το παιδί χωρίς νονά», εξομολογήθηκε δημοσίως η Σοφία Μουτίδου.

«Εμένα με εγκατέλειψε η νονά», δήλωσε με τη σειρά της η Δάφνη Καραβοκύρη.

«Εγκατέλειψα (σ.σ. το βαφτιστήρι μου), δεν το άφησα στη μοίρα του. Εγκατέλειψα τη σχέση», διευκρίνισε στη συνέχεια η γνωστή ηθοποιός, χωρίς να αναφέρει τους λόγους.

Αμέσως μετά, η Ελίνα Παπίλα θέλησε να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες κι τη ρώτησε για ποιον λόγο έπαψε να βλέπει το παιδί στο οποίο έγινε πνευματική μητέρα.

«Γιατί;», ρώτησε η Ελίνα Παπίλα.

«Γιατί δεν πήγαινε η σχέση με τους γονείς καθόλου», παραδέχτηκε η Σοφία Μουτίδου, προσθέτοντας: «Όχι λόγω του παιδιού όμως».

«Δεν ήμασταν φίλοι πριν με τους γονείς. Αυτά είναι τα λάθη. Ούτε από υποχρέωση έγινε. Ήθελα να πω ότι το κουμπαριλίκι κάπως δεν βαστάει, παιδιά», δήλωσε στη συνέχεια.