Σοφία Βόσσου για ηλικιακό ρατσισμό: Να κοιτάνε τον εαυτό τους στον καθρέφτη και να φτύνονται, να ντρέπονται

Η Σοφία Βόσσου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται» και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που της έγιναν. Μίλησε για κοινωνικά θέματα, την τηλεόραση του σήμερα, τον Κωνσταντίνο Αργυρό που όπως είπε καλλιέργησε το ταλέντο του και την Eurovision, μετά τις συζητήσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ, στον επόμενο διαγωνισμό.

Αρχικά άγγιξε το θέμα του ηλικιακού ρατσισμού, εξηγώντας ότι έχει δεχτεί πολύ άσχημα σχόλια όλα αυτά τα χρόνια. «Καλέ ναι, έχω αντιμετωπίσει ηλικιακό ρατσισμό, σούρουν σχόλια διάφορα από κάτω, λένε παλιόγερο τον έναν και παλιόγρια την άλλη. Δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό, αντί να είμαστε ευλογημένοι που έχουμε χρόνια, ζούμε και μεγαλώνουμε» είπε αρχικά η Σοφία Βόσσου.

Δεν παρέλειψε να υπερασπιστεί και τον Γιάννη Πάριο, απαντώντας σε όσους σχολιάζουν ότι ο γνωστός τραγουδιστής έχει μεγαλώσει. «Να πάνε σπίτι τους και να μην τον ακούνε, αν δεν τους αρέσει ο Γιάννης Πάριος. Να πάνε να ακούνε τις αρλούμπες που ακούνε, να κοιτάνε τον εαυτό τους στον καθρέφτη και να φτύνονται, να ντρέπονται», δήλωσε η Σοφία Βόσσου.

Όταν η κουβέντα πήγε στη Eurovision, η Σοφία Βόσσου ήταν ξεκάθαρη. «Δεν πρέπει να μπλέκεται η πολιτική με το τραγούδι. Με αυτή τη λογική να απαγορεύουμε και στη Γερμανία, επειδή είχε τον Χίτλερ. Έλεος».

Έκανε και ένα ξεχωριστό σχόλιο για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τονίζοντας τη δουλειά που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια: «Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι μια περίπτωση ανθρώπου που έχει ταλέντο, αλλά κατάλαβε ότι πρέπει να το μελετήσει και να σπουδάσει».

Δεν έλειψε και η… αναφορά στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο. «Αφήστε πια ήρεμη τη γυναίκα. Θα της ζητήσουμε το λόγο γιατί είναι στα μπουζούκια; Να πάρει ένα πλεκτό να πλέκει βελονάκι, με μαλλί κότσο, να δούμε τι θα πούνε».

Μιλώντας για την τηλεόραση, παραδέχτηκε ότι της λείπει το ψυχαγωγικό πρόγραμμα. «Μου λείπει το ψυχαγωγικό. Έχω βαρεθεί το πρωινό, τις κριτικές, τις φωνές, τους τσακωμούς. Δεν μπορώ, δεν βλέπω, δεν καταλαβαίνεις ποιος μιλάει». Και φυσικά, δεν θα μπορούσε κλείνοντας να μην αναφερθεί στην πίστη της, την οποία έχει περιγράψει πολλές φορές ως σταθερό σημείο στη ζωή της: «Ο Χριστός μου δίνει δύναμη να ξεπερνάω τις δυσκολίες. Τον έχω συνέχεια κοντά μου, τον παίρνω τηλέφωνο στα ζόρια, στα εύκολα, τον ευγνωμονώ για τη ζωή που μου έχει δώσει».