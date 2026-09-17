Σωτήρης Μουστάκας: Αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ για τον σπουδαίο ηθοποιό που σήμερα θα γινόταν 86 ετών

Ογδόντα έξι χρόνια συμπληρώνονται την Πέμπτη (17.09.2026) από την ημέρα που γεννήθηκε ο Σωτήρης Μουστάκας. Ένα αφιέρωμα στον μεγάλο πρωταγωνιστή που «έφυγε» από τη ζωή στις 4 Ιουνίου 2007, έδωσε στη δημοσιότητα η Φίνος Φιλμ στο Instagram.

Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Φίνος Φιλμ τονίζει ότι ο Σωτήρης Μουστάκας δεν ήταν απλώς ένας ταλαντούχος κωμικός, αλλά ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός.

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«Με έμφυτο χάρισμα στον αυτοσχεδιασμό, ασταμάτητη σκηνική ενέργεια και μια υποκριτική γκάμα που ξεπερνούσε κατά πολύ την κωμωδία, ο Σωτήρης Μουστάκας δεν ήταν απλώς ένας ταλαντούχος κωμικός, αλλά ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός.

Στη Φίνος Φιλμ εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1969, στην ταινία «Πεθαίνω Κάθε Ξημέρωμα» του Νίκου Φώσκολου, ενώ λίγα χρόνια αργότερα μας χάρισε μια από τις σπουδαιότερες ερμηνείες της καριέρας του ως «Νομοταγής Πολίτης» (1974), έναν ρόλο που και ο ίδιος χαρακτήριζε ως την καλύτερη κινηματογραφική του δουλειά.

Γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1940, και τον θυμόμαστε μέσα από στιγμές που συνεχίζουν να μας κάνουν να γελάμε, να συγκινούμαστε και να τον αγαπάμε όσο λίγους», καταλήγει στην αφιερωματική της ανάρτηση η Φίνος Φιλμ.

Ο Σωτήρης Μουστάκας άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της 4ης Ιουνίου 2007 στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών σε ηλικία 66 ετών, μετά από έκτακτη εισαγωγή λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια θεατρικής πρόβας.