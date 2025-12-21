Σωτήρης Πολύζος: Η Μιμή Ντενίση μου είχε πει ότι ήταν λάθος που πήραμε διαζύγιο και είχε δίκιο

«Έχω μεγάλο μερίδιο ευθύνης και είναι η πρώτη φορά που το λέω» είπε μεταξύ άλλων ο Σωτήρης Πολύζος αναφερόμενος στον χωρισμό του, από τη Μιμή Ντενίση.

Ο Σωτήρης Πολύζος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και την Αλεξάνδρα Τσόλκα και κλήθηκε να απαντήσει ερωτήσεις για τη Μιμή Ντενίση, αλλά και το περιστατικό με τον Αχιλλέα Μπέο.

«Δεν με νοιάζει η γνώμη των άλλων και σε αυτό με βοήθησε η Μιμή Ντενίση. Δεν ήταν εύκολη η χιλιομετρική απόσταση που είχαμε με τη Μιμή, ήταν κάτι εξοντωτικό. Η Μιμή μου είχε πει ότι ήταν λάθος που πήραμε διαζύγιο και είχε δίκιο.

Έχω μεγάλο μερίδιο ευθύνης και είναι η πρώτη φορά που το λέω. Με τη Μιμή είμαστε οικογένεια, όταν έρχομαι στην Αθήνα, μένω στο σπίτι της», είπε ο Σωτήρης Πολύζος.

«Είναι πάντα κομμάτι της οικογένειάς μας. Πάντα. Δεν έφυγε ποτέ από το σπίτι μας ο Σωτήρης. Στο σπίτι μας μένει, έρχεται, πηγαίνουμε εμείς στο δικό του. Δηλαδή αν δεν ήταν η απόσταση ίσως και να μην είχαμε χωρίσει με τον Σωτήρη, γιατί μένει μόνιμα στον Βόλο. Είναι σαν μπαμπάς της Μαριτίνας ο Σωτήρης όλα τα χρόνια και ήμασταν και φίλοι πολύ πριν παντρευτούμε», έχει δηλώσει στο παρελθόν η Μιμή Ντενίση για τον Σωτήρη Πολύζο.