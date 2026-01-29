Σωτήρης Τσαφούλιας: H σπάνια δημόσια εμφάνισή του με την κόρη του, Δέσποινα

Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά βρέθηκε ο Σωτήρης Τσαφούλιας μαζί με την κόρη του, Δέσποινα, για την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Ο Φονιάς, έγκλημα και αθώωση».

Ο γνωστός σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας φωτογραφήθηκε με την κόρη του, σε μία από τις σπάνιες κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στη Φαίη Σκορδά, ο Σωτήρης Τσαφούλιας είχε μιλήσει για τα παιδιά και τις συμβουλές που τους δίνουμε, λέγοντας πως δεν θα συμβούλευε ποτέ τα παιδιά του να κάνουν κάτι που ο ίδιος δεν έκανε. Όπως ανέφερε, δεν τους έλεγε καν «διάβασε» στο σχολείο, τονίζοντας ότι τα παιδιά είναι φτιαγμένα για να ζήσουν σε μια διαφορετική εποχή από τη δική μας.

Όπως είπε, αυτό δεν είναι δική του σκέψη αλλά του Πλάτωνα, εξηγώντας ότι κάθε γενιά είναι διαφορετική και πως πάντα υπήρχε μια απόσταση ανάμεσα στους μεγαλύτερους και τους νέους – κάτι που, όπως υπογράμμισε, θα συνεχίσει να συμβαίνει.