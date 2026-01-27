Σπύρος Μαρτίκας για Βρισηίδα Ανδριώτου: Κάθε εβδομάδα της δίνω χρήματα για να την εξοφλήσω

Ο Σπύρος Μαρτίκας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και αναφέρθηκε στα χρήματα που οφείλει στην Βρισηίδα Ανδρώτου, αλλά και στη συμμετοχή της νυν συντρόφου του στο Survivor. Όπως είπε ο επιχειρηματίας, που βρέθηκε στο επίκεντρο όταν κατήγγειλε μια καλά οργανωμένη εγκληματική οργάνωση που έδινε υποσχέσεις για να κερδίζει χρήματα από πελάτες στο Καζίνο Λουτρακίου, κάνει προσπάθειες για να εξοφλήσει τα χρέη του.

Βρισηίδα Ανδριώτου και Σπύρος Μαρτίκας έχουν καταγγείλει πως έχασαν 720.000 ευρώ από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Αυτά τα άτομα, όπως λέει ο φαρμακοποιός, ήταν εκείνα που οργάνωσαν και τη ληστεία σε βάρος του. Το ίδιο βράδυ σκέφτηκε απελπισμένος να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο επιχειρηματίας αναφέρθηκε στην οικονομική απάτη που κατήγγειλε, αλλά και για τις επιπτώσεις που αυτή είχε τόσο στον ίδιο όσο και στη Βρισηίδα Ανδριώτου. «Δεν επηρεάστηκε από την οικονομική εξαπάτηση που βίωσα. Θα ορθοποδήσω. Η Βρισηίδα δεν θα χάσει τα χρήματα της. Κάθε εβδομάδα της δίνω χρήματα για να την εξοφλήσω και να ρεφάρει τη ζημιά. Σε λίγο καιρό θα τα έχει όλα», σημείωσε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Βρισηίδα Ανδριώτου και Σπύρος Μαρτίκας παρακολουθούν τις εξελίξεις και ευελπιστούν πως θα βρεθεί τρόπος να πάρουν πίσω τα χρήματα που έχασαν. Όπως λένε μέσα από τη στάση και τις κινήσεις τους, προσπαθούν να βοηθήσουν κι άλλους που παγιδεύτηκαν και για την ώρα φοβούνται να μιλήσουν.

«Αγωνιστικά η σύντροφός μου είναι αδιανόητα καλή. Στο παιχνίδι δεν έχει ξεδιπλωθεί ακόμα. Δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει γιατί κάθε βράδυ σχεδόν την βλέπω. Θέλω να είναι καλά και να φράσει μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω αν θα την περιμένω, δεν ξέρω τίποτα», είπε σε άλλο σημείο ο Σπύρος Μαρτίκας, για τη συμμετοχή της συντρόφου του, στο φετινό Survivor.