Σπύρος Μαρτίκας: «Θα πληρώσεις για την αχάριστη αλητεία σου» προειδοποιεί τον άντρα που του έκλεψε το κινητό τηλέφωνο

Ο Σπύρος Μαρτίκας καταγγέλλει πως ένας άντρας που μπήκε στο φαρμακείο του, βρήκε την ευκαιρία και βούτηξε σε ανύποπτο χρόνο το κινητό τηλέφωνο του επιχειρηματία. Εκείνη την ώρα, ο ίδιος δεν κατάλαβε την κλοπή. Τη διαπίστωσε λίγο αργότερα, όταν είδε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος.

Μάλιστα σε βίντεο που δημοσιοποίησε στο Instagram, ο Σπύρος Μαρτίκας δείχνει το στιγμιότυπο της κλοπής και εστιάζει στο πρόσωπο του άντρα που έφυγε, όπως υποστηρίζει, με το κινητό τηλέφωνο που μόλις είχε αφήσει σε έναν από τους πάγκους, μέσα στο φαρμακείο.

Σύμφωνα με τον Σπύρο Μαρτίκα, ο άντρας του ζήτησε ένα πασχαλινό πακέτο και όταν ο ίδιος του το έδωσε, εκείνος του πήρε το κινητό που είχε αφήσει σε έναν πάγκο και στη συνέχεια βγήκε από το φαρμακείο.

«Η αστυνομία σε έχει! Η μήνυση έγινε! Θα ξεβρωμίσει ο τόπος! Σε βοήθησα! Ό,τι μου ζήτησες στο έδωσα και πίσω απ την πλάτη μου άρπαξες το κινητό μου που μόλις ακούμπησα μπροστά μου! Δεν με νοιάζει το κινητό, θα πληρώσεις όμως για την αχάριστη αλητεία σου! Θα σε βρω! Δεν γλιτώνεις!» ανέφερε ο Σπύρος Μαρτίκας στην ανάρτησή του.

Ο φαρμακοποιός προσθέτει για το βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram: «Σημείωση: Η τελευταία εικόνα έχει βελτιωθεί με τεχνητή νοημοσύνη λόγω χαμηλής ανάλυσης της κάμερας και ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από την πραγματική εμφάνιση του ατόμου. Το πρωτότυπο υλικό έχει παραδοθεί στις αρχές».

Το πρωί της Τρίτης 14 Απριλίου, ο Σπύρος Μαρτίκας εμφανίστηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 κι απηύθυνε έκκληση για να εντοπιστεί ο δράστης. «Έχω ενημερώσει την Αστυνομία, έχει γίνει μήνυση, θα τον βρούνε. Το κινητό που μου έκλεψε, το χαρίζω σε όποιον με βοηθήσει σήμερα και την Αστυνομία να τον βρούμε. Δίνω κινητό δώρο σε όποιον μου τον βρει! Και θα τον τρέξω όσο δεν πάει».

«Τοξικομανείς που λυμαίνονται τα φαρμακεία όταν εφημερεύουν σ’ όλη την περιοχή. Και ευτυχώς που έχω αυτή την δύναμη να μπορώ να αποκαλύπτω τα πάντα. Όσα άσχημα συμβαίνουν, γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά άσχημα. Δεν συμβαίνουν όλα σε μένα, συμβαίνουν παντού, απλά εγώ τα αποκαλύπτω» σημείωσε σε έντονο ύφος.