Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία του ευτυχισμένου ζευγαριού από την βραδινή τους έξοδο

Μια τρυφερή φωτογραφία από τη βραδινή έξοδο με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο instagram η γνωστή παρουσιάστρια, Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η παρουσιάστρια, Σταματίνα Τσιμτσιλή, φαίνεται να αφιερώνει τα Σαββατοκύριακά της κάνοντας μικρά ταξιδάκια και περνώντας τον χρόνο της εξ ολοκλήρου με τα παιδιά της, τον Θέμη Σοφο και τους φίλους της, μιας και οι καθημερινές υποχρεώσεις με την εκπομπή της απαιτούν πολύ από τον χρόνο της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βραδινές έξοδοι για φαγητό, το θέατρο και μικρές αποδράσεις είναι από τα πράγματα που αγαπούν τόσο η Σταματίνα Τσιμτσιλή όσο και ο Θέμης Σοφός γι’ αυτό και όποτε βρίσκουν ευκαιρία φροντίζουν να απολαμβάνουν κάτι από αυτά.

Το βράδυ του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου λοιπόν, Σταματίνα Τσιμτσιλή και Θέμης Σοφός απόλαυσαν μια βραδινή έξοδο στην οποία βρίσκονταν και φίλοι τους, με την παρουσιάστρια να μοιράζεται μία φωτογραφία από αυτή με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Ιουνίου 2011 η Σταματίνα Τσιμτσιλή παντρεύτηκε τον ποινικολόγο Θέμη Σοφό έπειτα από 1,5 χρόνο σχέσης. Έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά: τη Νάγια (γενν.1 Μαΐου 2013), τη Μαίρη (γενν.11 Ιουνίου 2014) και τον Γιάννη-Εφραίμ (γενν. 27 Απριλίου 2018).