Lifestyle

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία του ευτυχισμένου ζευγαριού από την βραδινή τους έξοδο

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή παντρεύτηκε τον ποινικολόγο Θέμη Σοφό έπειτα από 1,5 χρόνο σχέσης
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός

Μια τρυφερή φωτογραφία από τη βραδινή έξοδο με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο instagram η γνωστή παρουσιάστρια, Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η παρουσιάστρια, Σταματίνα Τσιμτσιλή, φαίνεται να αφιερώνει τα Σαββατοκύριακά της κάνοντας μικρά ταξιδάκια και περνώντας τον χρόνο της εξ ολοκλήρου με τα παιδιά της, τον Θέμη Σοφο και τους φίλους της, μιας και οι καθημερινές υποχρεώσεις με την εκπομπή της απαιτούν πολύ από τον χρόνο της.

Η βραδινές έξοδοι για φαγητό, το θέατρο και μικρές αποδράσεις είναι από τα πράγματα που αγαπούν τόσο η Σταματίνα Τσιμτσιλή όσο και ο Θέμης Σοφός γι’ αυτό και όποτε βρίσκουν ευκαιρία φροντίζουν να απολαμβάνουν κάτι από αυτά.

Το βράδυ του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου λοιπόν, Σταματίνα Τσιμτσιλή και Θέμης Σοφός απόλαυσαν μια βραδινή έξοδο στην οποία βρίσκονταν και φίλοι τους, με την παρουσιάστρια να μοιράζεται μία φωτογραφία από αυτή με τους διαδικτυακούς της φίλους.

τσιμτσιλη

Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Ιουνίου 2011 η Σταματίνα Τσιμτσιλή παντρεύτηκε τον ποινικολόγο Θέμη Σοφό έπειτα από 1,5 χρόνο σχέσης. Έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά: τη Νάγια (γενν.1 Μαΐου 2013), τη Μαίρη (γενν.11 Ιουνίου 2014) και τον Γιάννη-Εφραίμ (γενν. 27 Απριλίου 2018).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
121
88
48
44
41
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ο Κώστας Νικούλι για τον ρατσισμό που δέχτηκε μικρός: «Βλέπεις πώς μπορείς να αντέξεις αλλιώς αυτό μπορεί να σε πάρει από κάτω»
«Νομίζω ότι όλα τα παιδιά, ξέρεις, αντιμετωπίζουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή και στο σχολείο, ανεξάρτητα αν είναι το θέμα η καταγωγή ή αν είναι κάποια κιλά ή το πώς είναι φυσιογνωμικά», είπε εκείνος
Ο Κώστας Νικούλι
Newsit logo
Newsit logo