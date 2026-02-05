Σταματίνα Τσιμτσιλή: Με τον μπαμπά μου είχα ανταγωνιστική σχέση, «έφυγε» και δεν πρόλαβα να λύσω κάποια πράγματα

Μία προσωπική εξομολόγηση έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή κατά τη διάρκεια της εκπομπής της και αναφέρθηκε στη σχέση της με τον πατέρα της, την οποία χαρακτήρισε ως ανταγωνιστική.

Η γνωστή παρουσιάστρια το πρωί της Πέμπτης (05.02.2026), με αφορμή μία ανάρτησης της Μαρίας Ελένης Λυκουρέζου για τη δική της σχέση με τον πατέρα της, την ημέρα των 93ων γενεθλίων του Αλέξανδρου Λυκουρέζου, παραδέχτηκε ότι ο μπαμπάς τη «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή. Έτσι, η Σταματίνα Τσιμιτσιλή δεν πρόλαβε να λύσει μαζί του κάποια ζητήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ και με τον δικό μου μπαμπά είχα μία ανταγωνιστική σχέση όσο ζούσε, Θεός σχωρέσ’ τον.

Όταν “έφυγε” ξαφνικά, το κύριο ζήτημα που μου έμεινε ως βάρος στην ψυχή μου είναι ότι δεν είχα προλάβει να συμφιλιωθώ με κάποια πράγματα, να τα λύσω, να πω τα “σ’ αγαπώ” και να πω ότι “μπορεί να είχαμε κάποιες αψιμαχίες και κάποιες κόντρες αλλά αυτό που ένιωθα κατά κύριο λόγο ήταν η αγάπη”, ακόμα κι αν δεν το έδειχνα, γιατί αντιδρούσα», δήλωσε η γνωστή παρουσιάστρια.

«Πολλές φορές “φεύγει” ένας άνθρωπος και δεν έχεις προλάβει να λύσεις τις διαφορές, να γεφυρώσεις τις εκκρεμότητες και το χάσμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μακάρι όλοι να είχαν την τέλεια σχέση πατέρα – κόρης και να λένε τα “σ’ αγαπώ” κάθε μέρα και κάθε στιγμή», είπε στη συνέχεια.

«Θα μου πεις τώρα “γιατί το λέει δημόσια;”. Αυτό να το ακούσω. Καμιά φορά όταν έχεις εκκρεμότητες και ζητήματα, καλό είναι… Επειδή όμως η κατακλείδα έχει happy end,”κατάφερα να σ’ αγαπήσω”, εμένα δεν με χαλάει», δήλωσε αμέσως μετά η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη Μαρία Ελένη Λυκουρέζου.