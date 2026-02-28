Σταμάτης Φασουλής: Είχε 1 εκατομμύριο ακολούθους και του έδωσα ένα ρολάκι, δεν πάτησε άνθρωπος για αυτόν

Αφενός για τους νέους ηθοποιούς και αφετέρου για τις επιλογές με βάση… ακολούθους μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Σταμάτης Φασουλής στις δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα, το μεσημέρι του Σαββάτου (28-02-2026), για τον Alpha.

Μέσα σε όλα, δε, ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης αναφέρθηκε τόσο στη νέα γενιά των συναδέλφων του όσο και στην παραχώρηση που έκανε, για μια και μοναδική φορά, λόγω followers! «Δεν ξέρω αν οι σημερινοί ηθοποιοί είναι καλύτερης πάστας από τους παλαιότερους, αλλά είναι καλύτεροι. Είναι πιο ενημερωμένοι και εξασκούνται περισσότερο από εμάς» επισήμανε, αρχικά, ο Σταμάτης Φασουλής.

«Εκείνο που κάπως με απομακρύνει είναι πως, όταν μιλάνε, μιλάνε είτε σαν καθηγητές πανεπιστημίου είτε σαν πολιτικοί. Δεν βλέπουν το θέατρο τόσο από τη μεριά της ποίησης».

«Κάποια στιγμή έκανα μια παραχώρηση και χάρηκα τόσο πολύ, για ένα ρολάκι. Μου είπαν “κοίταξε να δεις, έχει 1 εκατομμύριο ακολούθους, παρ’ τον αυτόν” και τον πήρα στην παράσταση. Άνθρωπος δεν πάτησε γι’ αυτόν» γνωστοποίησε, τέλος, ο Σταμάτης Φασουλής στην κάμερα της εκπομπής του Alpha το μεσημέρι του Σαββάτου.

