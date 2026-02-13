Lifestyle

Stan: «Δεν έχω βγάλει ούτε το ένα δέκατο από τα τραγούδια που έχω γράψει»

«Αυτό το πράγμα το κάνω γιατί το αγαπάω ουσιαστικά. Το υπηρετώ και το κάνω με όλη μου την αγάπη», αποκάλυψε ο γνωστός τραγουδιστής
Stan
Φωτογραφία αρχείου NDP

«Η ζωή αυτή που ζω είναι πολύ μικρή για να κυκλοφορήσω όλα τα τραγούδια μου εγώ», αναφέρει ο Stan.

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής του Φάνη Λαμπρόπουλου ήταν το βράδυ της Πέμπτης (12.02.2026) ο Stan. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε, μεταξύ άλλων, για τα ακυκλοφόρητα τραγούδια του, αλλά και για αυτά που έχει δώσει σε άλλους καλλιτέχνες.

«Θα σου πω πώς το έχω στο μυαλό μου. Νιώθω ότι η ζωή αυτή που ζω είναι πολύ μικρή για να τα κυκλοφορήσω όλα εγώ», είπε αρχικά ο Stan.

«Έχω γράψει πάρα πολλά τραγούδια, ακυκλοφόρητα αυτή τη στιγμή. Δεν έχω βγάλει ούτε το ένα δέκατο από αυτά που έχω γράψει. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Δεν το κάνω για αυτό», συνέχισε.

«Αυτό το πράγμα το κάνω γιατί το αγαπάω ουσιαστικά. Είναι η ρίζα μου, είναι η σταθερά μου αυτό το πράγμα. Το υπηρετώ και το κάνω με όλη μου την αγάπη. Δεν το σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο», κατέληξε.

