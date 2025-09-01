Στέφανος Βούρος: «Η αναπηρία μου δεν με χαρακτηρίζει ως άνθρωπο, είμαι ένα αισιόδοξο άτομο»

Ο Στέφανος Βούρος μιλάει για την αναπηρία του και τη φιλοσοφία της ζωής του. Σε συνέντευξη που παραχώρησε για την πρεμιέρα της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον», ο γιος του Γιάννη Βούρου τόνισε πως θεωρεί την αισιοδοξία και το χιούμορ του κύρια στοιχεία της προσωπικότητάς του.

«Η αναπηρία μου είναι ένα από τα χαρακτηριστικά μου, δεν είναι αυτό που με χαρακτηρίζει ως άνθρωπο. Κυρίως θα έλεγα ότι είμαι ένα αισιόδοξο άτομο με πολύ κακό -ή καλό- χιούμορ, ανάλογα από ποια μεριά το βλέπεις. Αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά που κάνω ως creative director σε διαφημιστική εταιρεία», δηλώνει ο Στέφανος Βούρος.

«Δεν θεωρώ ότι είμαι πρότυπο, δεν έχω προσπαθήσει στη ζωή μου να ξεπεράσω κάποιες δυσκολίες. Επειδή έχω γεννηθεί έτσι, ήταν μια καθημερινότητα που ήρθε πολύ φυσικά και φυσιολογικά. Προφανώς είναι χαρά μου να με θεωρεί κάποιος έμπνευση, εγώ συνεχίζω να κάνω αυτό που κάνω. Όσο αυτό βοηθάει τον κόσμο, τόσο το καλύτερο», σημειώνει αμέσως μετά απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

«Το TikTok το ξεκίνησα εντελώς τυχαία μέσα στην καραντίνα. Δεν περίμενα αυτή την απήχηση. Περίμενα ότι θα έχω κάποια θετικά σχόλια αλλά περίμενα και τα ανώνυμα hate comments, ότι θα φάω bullying, δεν πειράζει. Τα hate comments όμως είναι ένα στα χίλια. […] Έχει υπάρξει βελτίωση στην ορατότητα των ατόμων με αναπηρία», περιγράφει ο Στέφανος Βούρος στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1.

«Η διαφήμιση ήρθε στη ζωή μου εντελώς τυχαία. Ξεκίνησα από αθλητικογράφος αλλά δεν μου άρεσε τελικά να καταγράφω γεγονότα. Από μικρός έβλεπα τι τραβούσαν ο πατέρας και η μητέρα μου με τις πρόβες και είπα ότι δεν θα ασχοληθώ ποτέ με την υποκριτική», παραδέχεται σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Στέφανος Βούρος.