Στέλιος Διονυσίου: Όταν τραγούδησα για πρώτη φορά με τον πατέρα μου, τον κοίταξα και είδα ότι ήταν δακρυσμένος

Ο Στέλιος Διονυσίου έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε τόσο στα δίδυμα παιδιά του όσο και στην πρώτη φορά που τραγούδησε με τον αείμνηστο Στράτο Διονυσίου.

Ο γνωστός τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» στην ΕΡΤ1 και μίλησε για όλα, ενώ ανέφερε και μία ιδιαίτερη στιγμή του πατέρα του, Στράτου Διονυσίου. Παράλληλα, ο Στέλιος Διονυσίου αποκάλυψε ότι πήγαινε για τρίδυμα, διότι η σύζυγός του έχει κληρονομικότητα.

«Δεν έχουμε βοήθεια ακόμα στο σπίτι αλλά η Αγνή τα καταφέρνει. Είναι ένας βράχος αυτή η γυναίκα, τα καταφέρνει μόνη της, αλλά πρέπει να βοηθάει κι ο μπαμπάς. Επομένως, ξέρεις τώρα, προσπαθώ να κερδίζω λίγο χρόνο με τον ύπνο και να είμαι σχεδόν όλη την ημέρα μαζί τους, να τ’ απασχολώ», δήλωσε αρχικά ο Στέλιος Διονυσίου.

«Χαίρομαι, δεν το βλέπω, παιδιά, σαν καταναγκαστικό έργο. Ήτανε μια μέρα, χωρίς υπερβολή, δυόμιση ώρες κοιμισμένες επάνω μου. Δηλαδή, κάποια στιγμή μού ‘χανε λιώσει η μέση μου, η πλάτη μου, τα πόδια μου… όλα. Δεν κουνήθηκα. Αλλά κάποια στιγμή μου λέει η Αγνή, “ρε παιδί μου, νόμιζα ότι θα πέσεις κάτω σε λίγο”», ανέφερε ακόμα.

«Το ψάξαμε για τα δίδυμα. Από το σόι της Αγνής υπάρχει κληρονομικότητα. Γιατί ρώτησα και τη γιαγιά μου, ας πούμε, αλλά μου ‘παν ότι από τον μπαμπά δεν πιάνει. Είναι απ’ τα γονίδια της μαμάς. Όταν λοιπόν με το καλό έγινε όλο αυτό, μας λέει ο γιατρός “είναι δύο σάκοι, όλα καλά, αλλά ο δεύτερος σάκος έχει την τάση να διαιρεθεί”. Λέω “Ορίστε”». Μου λέει “Στέλιο, μιλάμε για τρία”. Λέω “ήρθαμε για ένα, γίνανε δύο και μου λες…”. Όπως και να ήτανε, αυτό είναι ευλογία. Αυτό είναι δώρο Θεού», δήλωσε στη συνέχεια ο Στέλιος Διονυσίου.

«Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολα, αλλά, εντάξει, πιστεύω ότι όλα μπορείς να τα καταφέρεις. Πλέον έχουν συγχρονιστεί λίγο σε ό,τι αφορά στο κλάμα, ας πούμε, ή στον ύπνο. Γενικά είναι βολικά μωρά. Αυστηρός δεν είμαι, εντάξει. Και με τα μεγάλα τα παιδιά και η μαμά τους μου λένε “μην τους κάνεις όλα τα χατίρια”. Ξέρεις τι γίνεται; Επειδή εμένα μού έλειπε ο μπαμπάς μου. Δουλεύανε και 6 και 7 μέρες τη βδομάδα τότε, έφευγε αρκετό διάστημα Αμερική, Αυστραλία και λοιπά, δεν θέλω να νιώσουν τα παιδιά μου αυτό το πράγμα που ένιωσα εγώ», δήλωσε ακόμα για τα παιδιά του.

Επίσης, ο Στέλιος Διονυσίου αναφέρθηκε στην πρώτη φορά που ανέβηκε στη σκηνή να τραγουδήσει μαζί με τον πατέρα του σε ηλικία περίπου 15 ετών.

«Σαν παιδί, 14 – 16 χρονών ο πατέρας μου είχε το ιστορικό μαγαζί “Στράτος” στη Φιλελλήνων. Παρασκευή και Σάββατο ήμουν εκεί και ήθελα να ξέρω τα πάντα για το πώς δουλεύουν παντού. Στο σπίτι έβαζα τα ακουστικά μου και τραγουδούσα μόνος μου, ξέροντας ότι δεν ήταν στο σπίτι ο πατέρας», είπε ο γνωστός τραγουδιστής.

«Ένα βράδυ λοιπόν, στο τελευταίο πρόγραμμα είπε “έλα Στελάρα” και πήγα να ανέβω τα σκαλιά για να φύγω. Με βούτηξαν όλοι οι εργαζόμενοι για ανέβω. Είδε ότι έτρεμε το μικρόφωνο και μου είπε στο αυτί “κλείσε τα μάτια σου σαν να είσαι στο σαλόνι του σπιτιού σου και τραγούδα”. Είπαμε τρία τραγούδια. Το ένα ήταν το “Γιατί καλέ γειτόνισσα” και το άλλο το “Μας υποχρέωσες”. Έκλεισα τα μάτια μου και δεν τον έβλεπα», πρόσθεσε.

«Τότε ανέβηκε ένας κύριος στην πίστα και έβγαλε από την τσέπη του έναν πάκο δολάρια και τα πέταξε. Εγώ τότε απόρησα, αλλά ήταν ένα έθιμο, η λεγόμενη χαρτούρα. Όταν πια τελείωσα, γύρισα και είδα ότι ήταν δακρυσμένος. Αυτό ήταν το μήνυμα σαν να μου έλεγε “προχώρα”», είπε ακόμα ο Στέλιος Διονυσίου.