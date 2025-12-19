Στη Φολέγανδρο η Evangelia για το ανατρεπτικό της project με τη διεθνούς φήμης σκηνοθέτιδα Jaime Leigh Gianopoulos

Η Evangelia ταξίδεψε στη Φολέγανδρο για τα γυρίσματα του «Panàthemàse (Acoustic)», σε μια ξεχωριστή συνεργασία με τη διεθνούς φήμης σκηνοθέτιδα Jaime Leigh Gianopoulos.

Με το «Panàthemàse (Acoustic)», η Evangelia παρουσιάζει μια πιο άμεση και εσωτερική εκδοχή του τραγουδιού της. Αφαιρώντας την αρχική παραγωγή, η ακουστική μορφή φέρνει στο προσκήνιο τη φωνή και το συναίσθημα, υπογραμμίζοντας τη σύνδεσή της με την ελληνική της καταγωγή.

Το συνοδευτικό video, γυρισμένο στη Φολέγανδρο, έχει σχεδιαστεί ως οπτική προέκταση του τραγουδιού. Το φυσικό τοπίο δεν λειτουργεί απλώς ως σκηνικό, αλλά ως μέσο για να αποδοθούν έννοιες όπως η μνήμη, η καταγωγή και η εσωτερική αναζήτηση.

Η κίνηση της Evangelia μέσα στον χώρο – η παρουσία και η απουσία της – αντικατοπτρίζει τη συναισθηματική διαδρομή του τραγουδιού, χωρίς αφηγηματικές υπερβολές.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Jaime Leigh Gianopoulos, σκηνοθέτιδα και παραγωγός με διεθνή παρουσία, της οποίας το έργο εστιάζει στις πολιτισμικές ρίζες, το αίσθημα του ανήκειν και τη γυναικεία φωνή.

Ταινίες της έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ, όπως τα DOXA, Slamdance, Doc Leipzig και Vancouver International Film Festival, ενώ έχουν φιλοξενηθεί σε οργανισμούς όπως το Canadian Museum of Human Rights και το Natural History Museum of America στη Νέα Υόρκη.

Στο «Panàthemàse (Acoustic)», η σκηνοθετική προσέγγιση της Gianopoulos παραμένει λιτή και παρατηρητική. Η επιλογή των φυσικών χώρων, η απουσία έντονης δράσης και η έμφαση στο βλέμμα και την κίνηση έχουν στόχο να κρατήσουν τον θεατή κοντά στο συναίσθημα του τραγουδιού και όχι να το αποσπάσουν.

Η συνεργασία με την Evangelia βασίζεται σε κοινές αναφορές γύρω από την ταυτότητα και την καταγωγή, με το τελικό αποτέλεσμα να λειτουργεί ως μια καθαρή, ειλικρινής οπτικοποίηση του τραγουδιού, που δίνει χώρο στη μουσική να αναπνεύσει.